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Cocu'dan Giuliano'ya özel görev!

Brezilya'dan ve Avrupa'dan önemli tekliflerin olduğu Giuliano satılmayacak. Aykut Kocaman'ın olduğu gibi Phillip Cocu'nun da orta sahadaki beyni o olacak.

Kaynak: Akşam
Cocu'dan Giuliano'ya özel görev!
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16 Temmuz 2018 04:32
Geçen sezonun parıldayan oyuncularından Giuliano, takımda kalıyor. Brezilyalı oyuncu için ülkesinden ve Avrupa'dan önemli teklifler var.

Flamengo'nun ise ciddi bir teklif yaptığı belirtildi. Ancak Giuliano'nun gidişi, yeni sezona hazırlanan takımın taşlarını yerinden oynatabilir.

Kocaman'ın prensi olan Giuliano'ya, Cocu tarafından daha önemli görevler verilecek.

30 MAÇTA 14 GOL ATTI

Giuliano, geçen sezon 30 karşılaşmada 14 gol atıp, 5 de asist yaptı. Bazı karşılaşmalarda takımı tek başına sırtlamıştı.

Kazanma alışkanlığının edinilmesinde mimar oldu. Mukavelesi 2021'de sona erecek oyuncunun bu sene daha büyük patlaması bekleniyor. Oynattığı hücum futboluyla tanınan Phillip Cocu, bu sene ondan daha çok gol atmasını bekliyor.



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