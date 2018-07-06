Cocu'dan futbolcuları terleten soru

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, Samandıra'da hem futbolcuları tanımak hem de geçtiğimiz sezonlarda neler yaşandığını öğrenmek adına kalan vaktini futbolcularla yaptığı sohbete ayırıyor. Salih Uçan ve Ozan Tufan'dan tutun da Alper Potuk ve Josef'e kadar tek tek oyuncularıyla konuşan Hollandalı teknik adam, sorduğu sorularla futbolcuları terletti.Salih'e, "Genç yaşta F.Bahçe'ye gelmişşsin ama erken ayrılmışşın. Roma günlerin nasıl geçti, tekrar döndüğünde neden F.Bahçe'de kalmayıp İsviçre'ye gittin. Senden daha iyi performans neden gelmedi" sorularını sordu.Ozan'a, "Hakkında çok eleştiri duydum ve seni dinlemek istedim. Neden kadro dış kaldığını bir de sen anlat. Affedilmişsin ama sonrasında yine formayı alamadın, sebepleri nedir" dedi.Alper'e, "İzlediğim maç kasetlerinde dikkatimi çekmeyi başardın. Senin alternatif olarak birçok bölgede oynadığını öğrendim. Ancak daha iyi olman adına çalışmalarına ekstra katkılar yapmalısın" şeklinde konuştu.Phillip Cocu, Mehmet Topal'ın milli takım izninden geç dönmesinden dolayı takımın en çok eleştirilen orta saha bölgesi için de Brezilyalı Josef de Souza'yla konuşup, "Bu sezon hücum ağırlıklı bir düzenimiz ve organizasyonlarımız olacak. Biliyorum geçmiş sezonlardan kalan alışkanlıklarınız var ancak oynadığın mevkii kritik bir yer. Merkezde oynayan oyuncuların oyunun her iki yönünü oynaması konusunda özel çalışmalarımız olacak" şeklinde uyarıları oldu.Cocu sohbet ettiği bu oyuncuların bireysel performanslarının dışında Sambacı Giuliano ve diğer birçok isimle de görüştü. Burada da genel olarak geçen sezon yapılan yanlışlar ve bunların bu sene tekrarlanması konuşuldu.Hollandalı, "Geçen sezon kapasitesi olan ama şanssızlıklar yaşayan bir takım olmuş F.Bahçe. Özellikle sezon başı kaybedilen puanlar dikkatimi çekti. Takımın yükselişe geçtiği haftalarda neler yaşandı ve kaçan şampiyonlukta en çok ne etkili oldu bunları öğrenmek isterim" diyerek futbolcuları terletti.