BOL BOL ŞUT ÇALIŞTI

Fenerbahçe'de Teknik direktör Phillip Cocu, salı günü yapılan idmanda öğrencisi Michael Frey'le özel bir görüşme yaptı.İslam Slimani'den Sivasspor maçında yararlanamayacak olan Hollandalı çalıştırıcının Frey'e "Sivas deplasmanında birinci santrforum sen olacaksın. Sahne senin. İslam'ın yokluğunda göster kendini…Herkes gerçek Frey'i bu maçta görsün. Artık golle tanışma vaktin geldi. Taraftar senden gol ve goller bekliyor" dediği öğrenildi.Hocasıyla yaptığı bu konuşmanın ardından daha da hırslanan İsviçreli oyuncu, idmanda bol bol şut çalışması yaptı…Harun'un koruduğu kaleyi bombardımana tutan Frey'in hırsı ve istediği teknik direktör Phillip Cocu'nun yüzünü güldürdü. İsviçreli futbolcu, bu sezon Fenerbahçe'de çıktığı 4 maçta ve FC Zürih formasıyla oynadığı 5 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.Frey, İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçında ise gol atarak galibiyette başrolü oynamıştı.