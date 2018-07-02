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Cocu'dan Fenerbahçe'nin genç yıldızlarına tam not

Fenerbahçe'de istikrarlı bir şekilde forma bulamayan genç futbolcular Cocu'nun gözüne girmeyi başardı.

Kaynak: Fotomaç
Cocu'dan Fenerbahçe'nin genç yıldızlarına tam not
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02 Temmuz 2018 11:02
Fenerbahçe'nin genç yıldız adaylarına Cocu geçerli not verdi. Salih Uçan ve Eljif Elmas, Hollandalı teknik adamın gözüne girmeyi başardı. 

Teknik direktör Phillip Cocu'nun "Herkesi görmek istiyorum" mesajı üzerine daha önce Roma ve Sion'a kiralanan Salih Uçan ve geçtiğimiz sezon başından Makedonya'dan alınan Eljif Elmas, antrenman kadrosuna dahil edilmişti.

Hollandalı çalıştırıcı, yüksek bir tekniğe sahip olan Salih Uçan ve Eljif ikilisinin şu ana kadarki performansından etkilendi..

COCU, ELJİF'İ DEĞERLENDİRECEK

Hollandalı çalıştırıcı 18 yaşındaki Eljif Elmas'ın önemli bir potansiyeli olduğunu düşünüyor. Phillip Cocu, Elif Elmas'ı rotasyona sokmayı ve sezon içinde fırsat buldukça kullanmayı düşünüyor..Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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