Cocu'dan Eljif Elmas'a kritik görev

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bugün Benfica önünde vereceği kritik sınavdagörevi oldukça kritik olacak.Hazırlık kampı ile maçlarının yıldızı olan Makedon futbolcuya önemli sorumluluklar yüklenecek. Genç futbolcu savunma ve hücum hattı arasındaki bağlantıyı kuracak. Teknik Direktör Phillip Cocu'nun maç öncesi yaptırdığı çalışmalarda Eljif'in yeri oldukça önemliydi.Sarı-lacivertli takımın kafilesinde Soldado ve Ayew de yer aldı. Bir ay önce sol el tarak kemiğini kıran Soldado, takımla çalışmalara yakın zamanda başlamıştı. Ancak Soldado'nun elindeki kırık tam olarak kaynamadı ve son hazırlık maçına da yetişemedi. Ancak İspanyol futbolcu buna rağmen kafilede yer aldı.Sakatlığı bulunan bir başka isim de Ayew. Cagliari maçını bu nedenle tamamlayamayan Ganalı futbolcunun ilk 11'de olması beklenmiyor. Ayew'in yerine sağ kanatta Dirar görev alacak. Öte yandan Souza bugünkü maçta cezalı olsa da kafilede yer aldı. Sezonun ilk resmi maçında Brezilyalı futbolcu, arkadaşlarına destek verdi.