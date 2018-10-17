Joker Diego Reyes

Fenerbahçe'de lig ve Avrupa'da gelen kötü sonuçların ardından teknik direktör Phillip Cocu, farklı bir reçete ortaya koydu. PSV döneminde olduğu gibi acil planlarını devreye soktu.Hollandalı teknik adam, hücum ve savunmada ayrı iki plan ayarladı. 46 yaşındaki çalıştırıcı, hücumda A ve B planları kurguladı. İlk olarak, hücum hattında Islam Slimani ve Frey'i arkalı önlü oynatarak güce dayalı bir taktik kurguladı. Fizik güçle hücumda rakip savunmayı yıpratmayı amaçlayan Cocu, ikinci bir opsiyon daha ortaya çıkardı. Benzia'nın yedek kalmasındaki ana sebeplerinden biri de bu oluyor.Skorer'in haberine göre Benzia'yı ikinci yarıda sahaya sürmeyi düşünen Cocu, bu sayede yorulan rakiplere karşı daha teknik, daha hızlı ve daha dikine bir oyun düzenleyecek.Savunmada da Phillip Cocu ve ekibinin çalışmaları hazırlandı. 5'li, 4'lü ve 3'lü savunma hatlarının hepsini aynı verimlilikte kullanmayı hedefleyen deneyimli teknik adam, Diego Reyes'e ayrı bir parantez açıyor.Reyes'i hem defansif orta saha hem de stoperde düşünen Cocu, Meksikalıyı jokeri olarak belirledi. Cocu'nun yeni düzeninde Frey, Slimani, Benazia ve Reyes'in farklı bir yeri ve önemi bulunuyor.Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıkan Reyes, gol ve asist katkısı veremezken 2 sarı kart gördü.