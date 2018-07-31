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Cocu'dan Ayew ile özel görüşme!

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, takımla toplantı yaptıktan sonra Swansea'den hazır gelen Andre Ayew'le ise ayrıca görüşüp, beklentilerini sıraladı. Ganalı yıldız, idmanlardaki istekli görüntüsüyle memnun ediyor.

Cocu'dan Ayew ile özel görüşme!
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31 Temmuz 2018 11:13
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, takımını 7 Ağustos'taki Benfica maçının havasına sokmaya çalışıyor. Takımıyla dün bir toplantı gerçekleştiren Cocu, Benfica karşısına en hazır halleriyle çıkmak zorunda olduklarını futbolcularına hatırlatırken, Çarşamba günü Cagliari ile oynayacakları hazırlık maçında güçlerini sınayacaklarını söyledi.

CAGLIARI ÖNEMLİ
Cagliari karşısında Benfica maçında oynatacağı 11'i deneme planları yapan Hollandalı çalıştırıcı, "Şimdi çalışmalarımızın karşılığını alma zamanı. Cagliari sınavı öğrendiklerimizi test etmek için iyi bir fırsat olacak. Kesinlikle önemsememiz gereken bir maç" dedi. Cocu, daha sonra yeni transfer Andre Ayew'le özel bir görüşme yaptı.

COCU'NUN BEKLENTİSİ BÜYÜK
47 yaşındaki çalıştırıcı, beklentilerini sıraladığı Ganalı yıldıza, "İlk ciddi sınavını Benfica karşısında vereceksin. Takım olarak biz de ilk resmi maçımızı oynayacağız. Senden bu maça kafa olarak çok iyi hazırlanmanı istiyorum" dedi. Swansea'den hazır gelen Andre Ayew, ilk kez takımla birlikte çıktığı idmanda istekli görüntüsüyle dikkat çekti.

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