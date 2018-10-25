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Cocu'dan Anderlecht maçında şaşırtan kararlar

Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kadrosunda şaşırtan Barış Alıcı kararı görüldü.

Cocu'dan Anderlecht maçında şaşırtan kararlar
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25 Ekim 2018 19:32
Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kadrosunda Barış Alıcı sürprizi yaşandı. 

Teknik direktör Philip Cocu, genç yıldız Barış Alıcı'ya Anderlecht maçı ilk 18'inde yer vermedi. 

BARIŞ, HAZIRLIK MAÇINDA ALKIŞ ALMIŞTI

Barış Alıcı, sezon başında Feyenoord ile oynanılan hazırlık karşılaşmasında gösterdiği performans ile taraftardan oldukça alkış almış, sonrasında Hollandalı teknik adam tarafından Süper Lig ve Avrupa'da kendine yer bulamamıştı. 

BENZİA YENİDEN 11'DE

Son olarak oynanılan Sivasspor ve Başakşehir karşılaşmalarında forma şansı vermediği Benzia ise ilk 11'de kendine yer buldu. 

Cocu, Cezayirli yıldıza yer vermemesiyle ilgili "Ceza sahasına girmiyor" yorumunda bulunurken, "Benzia'nın bir sakatlığı yok. Her an onu da kullanabiliriz maçta. Ama bizim başlangıçta ceza sahasına giren oyunculara ihtiyacımız var. Böyle bir tercihi bu yüzden verdim. Eğer yaratıcı oyuncuya ihtiyacımız olursa onu oyuna sürebilirim." demişti.

AYEW KESİK YEDİ
Hollandalı teknik adamın kadronun vazgeçilmezleri arasında gördüğü Ganalı yıldız Andre Ayew, Anderlecht karşısında yedek olarak yer aldı. Öte yandan son olarak oynanılan Sivasspor mücadelesinde eleştiri oklarının hedefinde olan Reyes, ilk 11'de kendine yer buldu.

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