BARIŞ, HAZIRLIK MAÇINDA ALKIŞ ALMIŞTI

BENZİA YENİDEN 11'DE

AYEW KESİK YEDİ

Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı kadrosunda Barış Alıcı sürprizi yaşandı.Teknik direktör Philip Cocu, genç yıldız Barış Alıcı'ya Anderlecht maçı ilk 18'inde yer vermedi.Barış Alıcı, sezon başında Feyenoord ile oynanılan hazırlık karşılaşmasında gösterdiği performans ile taraftardan oldukça alkış almış, sonrasında Hollandalı teknik adam tarafından Süper Lig ve Avrupa'da kendine yer bulamamıştı.Son olarak oynanılan Sivasspor ve Başakşehir karşılaşmalarında forma şansı vermediği Benzia ise ilk 11'de kendine yer buldu.Cocu, Cezayirli yıldıza yer vermemesiyle ilgili" yorumunda bulunurken,demişti.Hollandalı teknik adamın kadronun vazgeçilmezleri arasında gördüğü Ganalı yıldız Andre Ayew, Anderlecht karşısında yedek olarak yer aldı. Öte yandan son olarak oynanılan Sivasspor mücadelesinde eleştiri oklarının hedefinde olan Reyes, ilk 11'de kendine yer buldu.