Cocu'dan Aatif'a destek; 'Bizim için önemli'

İLGİLİ VİDEO

2015-16 sezonunda Sivasspor'dan transfer ettiğine yaparsa yapsın taraftarın gözüne girmeyi başaramadı.Ancak teknik direktörlerin jokeri oldu. Geldiği ilk sene resmi maçlarda 12 gol atan, son iki sene ise sonradan süre almasına rağmen, 7'şer gol üreten Faslı yıldız için yeni teknik direktör Cocu'dan olumlu rapor geldi.Hollandalı çalıştırıcı, idman performansından bir hayli memnun kaldığı 32 yaşındaki ortasahası için, "Taraftarlar neden Aatif'a tepki gösteriyor anlamış değilim" yorumunu yaptı.Faslı yıldızın çok yararlı ve etkili bir oyuncu olduğunun altını çizen Cocu'nun, "Aatif oyunun iki yönünde de önemli katkılar sağlıyor. Taraftarın da bunu görüyor olması lazım. Geçen sezon ligde 26 maçta oynamış ve 5 gol atmış. İzlediğim maçlarda olumsuz tarafını görmedim. Bizim oyun sistemimizde önemli bir oyuncu. Onun arkasında durmamız ve ona moral vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.