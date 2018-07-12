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Cocu'dan Aatif'a destek; "Bizim için önemli"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, taraftarın Aatif Chahechouhe'ya gösterdiği tepkiye anlam veremediğini belirtti ve şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi, "Yararlı ve etkili. Oyunun iki yönünde de önemli katkı sağlıyor. Geçen sezon çok süre almış. İzlediğim maçlarında da olumsuz bir tarafını görmedim."

Kaynak: Sabah
Cocu'dan Aatif'a destek; 'Bizim için önemli'
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12 Temmuz 2018 06:51
Fenerbahçe'nin 2015-16 sezonunda Sivasspor'dan transfer ettiği Aatif ne yaparsa yapsın taraftarın gözüne girmeyi başaramadı.

Ancak teknik direktörlerin jokeri oldu. Geldiği ilk sene resmi maçlarda 12 gol atan, son iki sene ise sonradan süre almasına rağmen, 7'şer gol üreten Faslı yıldız için yeni teknik direktör Cocu'dan olumlu rapor geldi.

Hollandalı çalıştırıcı, idman performansından bir hayli memnun kaldığı 32 yaşındaki ortasahası için, "Taraftarlar neden Aatif'a tepki gösteriyor anlamış değilim" yorumunu yaptı.

BİZİM OYUN SİSTEMİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR FUTBOLCU

Faslı yıldızın çok yararlı ve etkili bir oyuncu olduğunun altını çizen Cocu'nun, "Aatif oyunun iki yönünde de önemli katkılar sağlıyor. Taraftarın da bunu görüyor olması lazım. Geçen sezon ligde 26 maçta oynamış ve 5 gol atmış. İzlediğim maçlarda olumsuz tarafını görmedim. Bizim oyun sistemimizde önemli bir oyuncu. Onun arkasında durmamız ve ona moral vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandığı belirtildi.



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