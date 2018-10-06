Cocu: 'Volkan bana akıl veriyor, kendisi dinlemiyor'

"Herkesin içinde otoritemi zayıflatıyor"

"Yeni tasarruflar olabilir"

"GEREKİRSE YİNE BENZER KARARLAR ALINACAK"

Fenerbahçe'de yönetim, Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ı kadro dışı bıraktı. Teknik direktör Phillip Cocu da Volkan'dan böyle yakındı;Hürriyet gazetesinden Ahmet Ercanlar'ın haberine göre; Cocu'nun Mehmet Topal ve Valbuena için de rapor verdiği ileri sürülüyor.Cocu'nun Volkan için,dediği, Aatıf ve Dirar'ın da Afrika kökenli ve Fransızca konuşanlar üzerinde etkili olmasından yakındığı öğrenildi.Yola teknik direktör Cocu ve Sportif Direktör Comolli ile devam etme kararında olan Ali Koç ve yöneticiler, gelen rapola kendi gözlemlerini birleştirerek kadro dışı kararını alırken,diyerek gelecek için de sinyal verdi.F.Bahçe'de kadro dışı kararlarının devam edebileceğinin en önemli göstergelerinden biri olarak, kulübün son olarak yaptığı duyuru gösteriliyor. Açıklamadaki,ifadesi, yeni gelişmelerin habercisi olarak kabul ediliyor.Açıklama şöyle; "Kulübümüz, sezon başından bugüne kadarki gelişmeler ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmeler sonucunda;- Futbol A Takımımız teknik heyetinden Turgay Altay, Murat Öztürk ve Alper Aşçı ile yollarını ayırma kararı almıştır.- Aynı zamanda, Futbol A Takımımız oyuncularından Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar'ın da süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir.Gereken hallerde Kulübümüzün yeniden yapılanma hedefleri doğrultusunda benzer inisiyatif ve tasarrufların sürebileceğini ve lüzum halinde alınan kararlar ile ilgili kamuoyunun gerekli ölçü ve şekilde aydınlatılacağını önemle bildiririz."