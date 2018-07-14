Cocu transferleri takım içinden yaptı!

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Henüz beklenen transferlerin yapılmaması nedeniyle sıkıntı yaşayanyüzlerigüldürüyor... Takımla kısa sürede çok iyi bir ilişki kuran Hollandalı hocanın sıcak tavırları futbolcuların performansına olumlu yansıyor. Özellikle üç yıldızın performansı yeni sezon öncesi umut veriyor.Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında gelen Mathieu Valbuena, Mauricio Isla ve Mehmet Ekici takıma yeni transfer etkisi yapacağa benziyor. 3 yıldız da performansıyla "Ben geliyorum" diyor.Büyük umutlarla transfer edilmelerine rağmen beklenen katkıyı veremeyen üç yıldızın bu görüntüsü herkesin yüzünü güldürüyor. Özellikle Valbuena hırsıyla yeni sezona damga vuracağının sinyalini veriyor.Bu üç yıldızın dışında takıma geri dönen Salih Uçan da dikkat çeken bir isim... Phillip Cocu ayrıca Altınordu'dan transfer edilen Berke ve Barış'la da bire bir görüşme yaparak istediklerini anlatıyor..