  •  
    Galatasaray ve Göztepe istedi, Rusya'ya gitti!
  •  
    Valbuena'dan Kocaman ve Cocu karşılaştırması!
  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Feghouli'nin dev iddiası, transfer için açıklamalar
  •  
    G.Saray'daki "20" aday! Transferin o gözdeleri!..

Cocu transferleri takım içinden yaptı!

Geçen sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Mathieu Valbuena, Mehmet Ekici ve Isla, Cocu ile birlikte adeta yeni transfer etkisi yapıyor.

Kaynak: Takvim
Cocu transferleri takım içinden yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Temmuz 2018 05:58
Henüz beklenen transferlerin yapılmaması nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe'de yüzleri Phillip Cocu güldürüyor... Takımla kısa sürede çok iyi bir ilişki kuran Hollandalı hocanın sıcak tavırları futbolcuların performansına olumlu yansıyor. Özellikle üç yıldızın performansı yeni sezon öncesi umut veriyor.

"GELİYORUZ" DİYORLAR...

Geçen sezon hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında gelen Mathieu Valbuena, Mauricio Isla ve Mehmet Ekici takıma yeni transfer etkisi yapacağa benziyor. 3 yıldız da performansıyla "Ben geliyorum" diyor.

VALBUENA ADETA HIRS KÜPÜ

Büyük umutlarla transfer edilmelerine rağmen beklenen katkıyı veremeyen üç yıldızın bu görüntüsü herkesin yüzünü güldürüyor. Özellikle Valbuena hırsıyla yeni sezona damga vuracağının sinyalini veriyor.

SALİH DE DİKKATLERİ ÇEKİYOR

Bu üç yıldızın dışında takıma geri dönen Salih Uçan da dikkat çeken bir isim... Phillip Cocu ayrıca Altınordu'dan transfer edilen Berke ve Barış'la da bire bir görüşme yaparak istediklerini anlatıyor..



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için