Cocu, Soldado'yu rövanşa hazırlıyor!

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Teknik Direktörü, Lizbon dönüşü uçakta kurmaylarıyla 90 dakikanın kısa bir değerlendirmesini yaptı.Maç istatistikleri incelenirken, sarı-lacivertlilerin santrfor özellikli bir oyuncunun eksikliğini hissettiği tespit edildi. Elinden yaşadığı sakatlık nedeniyle sezon başı kampının büyük bir bölümünü kaçıran Roberto Soldado'yu 74. dakikada oyuna alan Hollandalı çalıştırıcının, 14 Ağustos'taki ikinci maç planlarında İspanyol yıldızı ilk 11'de düşündüğü ve idmanlarda bu yönde hazırlık yapacaklarını söylediği öğrenildi.Sakatlığı nedeniyle ilk 11'de maça başlayamayan Soldado, 17 dakika forma giydiği Benfica mücadelesinde sadece 4 kez topa dokunabildi. Rövanş maçına yetiştirilmeye çalışılan İspanyol forvet kariyeri boyunca Şampiyonlar Ligi'nde 26 maça çıkarken 16 gol buldu.Bu arada sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Andre Ayew'in yarından itibaren antrenmanlara başlayacağı, oyuncunun ilk 11'de olmasa da 18 kişilik kadroda yer alacağı belirtildi. Ganalı yıldızın maçın gidişatına göre sahaya sürüleceği gelen bilgiler arasında.Fenerbahçe teknik heyeti, futbolcuları Süper Lig'e start verecekleri Bursaspor karşılaşmasına motive etmek için yoğun bir mesai harcıyor. Takımı salı günkü Benfica maçı havasından çıkarmaya çalışan teknik direktör Cocu ve kurmayları, "Lige iyi başlamak, Şampiyonlar Ligi kadar önemli. Cumartesi günü ligde alınacak 3 puan, moral olarak da salı günkü rövanşa olumlu yansıyacak. Benfica'yı unutup Bursaspor mücadelesine odaklanmalıyız" sözleriyle futbolculara terapi yapıyor.