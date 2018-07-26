Cocu, sistemi için transfer bekliyor!

Özellikle hazırlık maçlarında kadroda bazı değişiklikler yapan Teknik Direktör Phillip Cocu, kafasındaki 4-3-3 sistemini henüz tam olarak sahaya yansıtamadı.
Bunun en temel sebebi ise bu sistemi gerçek anlamda oynayacak oyuncu profilinin olmaması.
Forvet ve stoper transferinin yanısıra yönetim orta sahaya da buna uygun bir isim arayışında.
Transfer tamamlandığında tecrübeli çalıştırıcının da gerçek anlamda sahaya 4-3-3'ü oynatabilecek bir takım çıkarması hedefleniyor.
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Bunun en temel sebebi ise bu sistemi gerçek anlamda oynayacak oyuncu profilinin olmaması.
Forvet ve stoper transferinin yanısıra yönetim orta sahaya da buna uygun bir isim arayışında.
Transfer tamamlandığında tecrübeli çalıştırıcının da gerçek anlamda sahaya 4-3-3'ü oynatabilecek bir takım çıkarması hedefleniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın