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Cocu: "Özlenen her şeyi biz başaracağız"

Her geçen gün İstanbul'a ve Fenerbahçe'ye daha fazla alışan Phillip Cocu, oyuncuları yeni sezona iddialı sözlerle hazırlıyor:

Cocu: 'Özlenen her şeyi biz başaracağız'
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06 Temmuz 2018 11:12
Fenerbahçe'de Cocu rüzgarı esiyor... Göreve başlayalı 1 hafta olan Hollandalı teknik adam, ısınma turlarını atlattı. Samandıra'da yoğun mesai harcayan Cocu, oyuncu grubuna da alıştı. Antrenmanlarda istediklerini net şekilde aktaran 48 yaşındaki çalıştırıcı, tempoyu hiç düşürmüyor.

Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un hbaerine göre, Takımla sürekli toplantılar yapan Cocu, "Fenerbahçe olarak bizim her maçta ayakta kalıp, 90 dakika boyunca mücadele etmemiz gerekiyor. Önceliğimiz hücum fakat defansı da unutmayacağız. Birlikte hareket edeceğiz. Rakibe boş alan asla bırakmayacağız. Çalıştığım takımlarda her zaman adaletli oldum. Formayı çalışana verdim. Yine öyle yapacağım" mesajını gönderiyor.

"BENİ HEYECANLANDIRDI"

İddialı sözlerle de zaman zaman oyuncularını ateşleyen Cocu'nun, "Bu takım 4 yıldır kupa kazanamıyor, 9 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Bunların hepsini bu sene biz başaracağız. Taraftarın büyük desteği beni daha da heyecanlandırdı. Ağustos'a kadar hazır olacağız" dediği öğrenildi.



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