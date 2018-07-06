Cocu: 'Özlenen her şeyi biz başaracağız'

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Fenerbahçe'de Cocu rüzgarı esiyor... Göreve başlayalı 1 hafta olan Hollandalı teknik adam, ısınma turlarını atlattı. Samandıra'da yoğun mesai harcayan Cocu, oyuncu grubuna da alıştı. Antrenmanlarda istediklerini net şekilde aktaran 48 yaşındaki çalıştırıcı, tempoyu hiç düşürmüyor.Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un hbaerine göre, Takımla sürekli toplantılar yapan Cocu, "Fenerbahçe olarak bizim her maçta ayakta kalıp, 90 dakika boyunca mücadele etmemiz gerekiyor. Önceliğimiz hücum fakat defansı da unutmayacağız. Birlikte hareket edeceğiz. Rakibe boş alan asla bırakmayacağız. Çalıştığım takımlarda her zaman adaletli oldum. Formayı çalışana verdim. Yine öyle yapacağım" mesajını gönderiyor.İddialı sözlerle de zaman zaman oyuncularını ateşleyen Cocu'nun,dediği öğrenildi.