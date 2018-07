Cocu: 'Mutlaka takviye yapmalıyız'

İLGİLİ VİDEO

Teknik Direktörü, Şampiyonlar Ligi ön elemesindekieşleşmesinden çekinmiyor.Takımının son durumundan övgüyle bahseden Hollandalı, şunları söyledi: "Benfica ile iki zor sınava çıkacağız. Rakibine saygımız var ama korkmuyoruz. Hazırlık maçlarında takımdan istediğim verimi aldım. İyi çalıştık. Tabii futbolcuların fiziksel olarak iyi durumda olması da bizim için bir avantajdı. Feyenoord maçının her ne kadar son bölümünde hatalar yapsak da özellikle ilk 60 dakikada istediğimiz futbolu ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Uzun lig ve Avrupa maratonunda bu performans yetmez. Ama her geçen gün kendini geliştiren bir ekibe sahibim.Hazırlık maçlarının ardından genç oyuncularımız çok fazla konuşulmaya başlandı. Elif ve Barış'ın ortaya koyduğu performanstan çok memnunum. Biz futbolcuların yaşına bakmıyoruz. Tek baz aldığımız nokta takıma ne verdiği. Bu yüzden de her iki oyuncu takıma çok faydalı işler yaptı.""Kamp boyunca kaptanlarımız Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın desteği beni çok mutlu etti. Ben de kendilerine bu durumdan duyduğum memnuniyeti anlattım. Çok deneyimli olan bu ikili bana ve ekibime çok yardımcı oluyor.""Kadromuzun mutlaka takviyeye ihtiyacı var. Hazırlık maçlarında bu eksiğimizi bir kez daha gördük. Ama olur da transfer yapılmazsa mevcut kadro içerisinde yeni arayışlara gideceğiz. Zaten bu hazırlık maçları bu yüzden var. 4-3-3'ü daha iyi oynamak adına çok fazla idman yapıyoruz. Feyenoord karşısında topu kaptırdığımız anlarda takımın yaptığı baskıdan da memnun kaldım. Topu daha hızlı oynayıp, hücum bölgesinde daha çok çoğalmalıyız."