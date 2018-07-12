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Cocu kesilecek biletleri kamp sonrasına bıraktı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kendisine verilen raporların haricinde oyuncuları birebir gözlemleyerek karar verecek.

Kaynak: DHA
Cocu kesilecek biletleri kamp sonrasına bıraktı
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12 Temmuz 2018 14:10
Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, kendisine verilen raporların haricinde oyuncuları birebir gözlemleyerek karar verecek.

Sarı-lacivertli ekip yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdürürken teknik direktör Phillip Cocu, takımdaki oyunculara gelen transfer tekliflerini de kamp sonuna bıraktı. Kendisine verilen oyuncu raporlarının dışında futbolcuları tek tek gözlemleyen Cocu, son kararı bu şekilde verecek.

Bütün oyuncuları izleyerek bir karara varacak olan Hollandalı teknik adam, en doğru kararı almak için gelen teklifleri beklemeye aldı. Kamp sonrası takımdaki oyuncular ile ilgili genel fotoğrafı çıkaracak olan Cocu, gidecek oyuncuları da bu süre zarfından sonra belirleyecek.

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