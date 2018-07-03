''Cocu kariyerimde özel bir isim''

'nin 22 yaşındaki genç oyuncucu, Hollanda basınına Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Cocu'nun kendisi için çok önemli bir insan olduğunu söyleyen Bart Ramselaar, bu ayrılığın kendileri açısından zor olduğunu dile getirdi.2016 yılında Utrecht'ten PSV'ye transfer olan genç oyuncu,ifadelerini kullandı.PSV, 2016 yılında Cocu'nun isteğiyle genç oyunuyu 4,75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.