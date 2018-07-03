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''Cocu kariyerimde özel bir isim''

PSV forması giyen 22 yaşındaki Bart Ramselaar, Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesini değerlendirdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
''Cocu kariyerimde özel bir isim''
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03 Temmuz 2018 02:05
PSV'nin 22 yaşındaki genç oyuncucu Bart Ramselaar, Hollanda basınına Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cocu'nun kendisi için çok önemli bir insan olduğunu söyleyen Bart Ramselaar, bu ayrılığın kendileri açısından zor olduğunu dile getirdi.

2016 yılında Utrecht'ten PSV'ye transfer olan genç oyuncu, ''Cocu'nun ayrılması bizim adımıza zor oldu. Onunla iki senedir çalışıyorum. Beni Utrecht'ten aldıran isimdi. Bana çok güvendi ve kendimi geliştirmemde bana çok büyük yardımı oldu. Kariyerim için çok önemli bir isim'' ifadelerini kullandı.

PSV, 2016 yılında Cocu'nun isteğiyle genç oyunuyu 4,75 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.



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