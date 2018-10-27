Cocu: 'İsyan tamam sırada 3 puan var!'

Teknik Direktörü, Anderlecht deplasmanından zaferle ayrılamasalar da takımın gösterdiği gelişimden çok memnun.Skor 2-0 olduktan sonra maçı 2-2'ye getirmelerinin önemine dikkat çeken tecrübeli hoca, dünkü antrenmanda öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Oyuncularından artık Spor Toto Süper Lig'e odaklanmalarını isteyen Hollandalı, şunları söyledi:"Avrupa maçlarında üstelik deplasmanda böyle geri dönüşlere imza atmak her takımın yapabileceği bir iş değildir. Skor dezavantajına rağmen kısa süre içinde bulduğumuz goller çok önemliydi. Bana bizim takım olma yolunda ne denli mesafe aldığımızı gösterdi. Fizik olarak çok iyi durumdayız ve takım halinde yükselişe geçtiğimizi söyleyebilirim. Ayrıca sarı kart sayımızın da fazla olması açıkçası benim için bir artı. Bu agresifliğiniz maçı ne kadar çok istediğinizi adeta belgeledi. İsyanımız tamam ama bunu puana da çevirmeliyiz.Son 3 maçı da berabere bitirmiş olsak da pozisyon anlamında üstün olan taraf hep biz olduk. Ancak bazen şanssızlıklar bazen de bireysel hatalar galibiyeti engelledi. Ancak alacağımız bir galibiyet bize ilaç olacak ve özgüvenimizin geri gelmesini sağlayacaktır."