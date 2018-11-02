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Cocu için sürpriz iddia! Okyanus ötesine gidebilir...

Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Phillip Cocu'nun ismi Meksika Milli Takımı ile anılmaya başladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Cocu için sürpriz iddia! Okyanus ötesine gidebilir...
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02 Kasım 2018 16:19
Fenerbahçe'de görevine son verilen Phillip Cocu için Meksika'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı.

ESPN yazarlarından Rafael Ramos, Meksika Milli Takımı'nın yeni bir teknik direktör arayışında olduğunu ve Cocu'nun da ideal bir isim olduğunu belirtti.

PSV Eindhoven'da Hirving Lozano ile birlikte çalışan Cocu'nun, genç oyuncunun performansını üst seviyeye çıkardığı ve kendisiyle en iyi çalışacak isim olarak görüldüğü için aday olarak görüldüğü ifade edildi.

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Cocu'nun ismi, Feyenoord ile de anılmıştı.



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