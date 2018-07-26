Cocu için şaşırtan kadro ayrıntısı!

Ne kadar az o kadar iyi

Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun yeni sezon öncesi kafasındaki ilk 11 merakla beklenirken, Hollandalı teknik adamın 5 sezonda 3 şampiyonluk yaşadığı PSV'de dar bir rotasyonla daha başarılı olması dikkat çekiyor.Mevcut kadrosuna takviye hazırlığı içerisinde olan Fenerbahçe'nin halihazırdaki kadrosunun zaten oldukça geniş olması, kadronun şişmesi hocayı zorlar mı sorusunu da beraberinde getiriyor. PSV'de şampiyonluğa ulaştığı geçen sezon 15 oyuncuya ligde 450 dakikadan fazla süre veren Cocu, bu sayının 17'nin üstüne çıktığı sezonlarda ise şampiyonluğu kaybetti.PSV'deki ilk sezonu olan 2013-2014 sezonunda ideal kadrosunu bulmakta zorlanan ve tam 22 oyuncuya 450 dakikanın üzerinde şans tanıyan genç teknik adam, sezonu şampiyon Ajax'ın 12 puan gerisinde dördüncü sırada tamamlamıştı. 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında rotasyonu daraltan Cocu, bu sezonlarda en az 450 dakika oynayan oyuncu sayısını 17'ye düşürdü ve mutlu sona ulaştı. 2016-2017 sezonunu 450 dakikanın üzerinde oynayan 19 oyuncuyla tamamlayan PSV, şampiyonluğu 6 puan farkla Feyenoord'a kaptırdı.