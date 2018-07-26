  •  
    Ve Süper Lig'den ayrılan EN PAHALI 25 futbolcu
  •  
    Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Stopere Hollandalı boğa
  •  
    Terim'in "Felipe Melo" operasyonu! Yeniden...
  •  
    Galatasaray'a piyango!.. 5 milyon euroluk teklif!
  •  
    G.Saray'dan ilk teklif!.. Defansa Alman panzeri

Cocu için şaşırtan kadro ayrıntısı!

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Philip Cocu, PSV ile şampiyonluk yaşadığı yıllardaki kadro detayı şaşırttı.

Kaynak: Türkiye
Cocu için şaşırtan kadro ayrıntısı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Temmuz 2018 10:24
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun yeni sezon öncesi kafasındaki ilk 11 merakla beklenirken, Hollandalı teknik adamın 5 sezonda 3 şampiyonluk yaşadığı PSV'de dar bir rotasyonla daha başarılı olması dikkat çekiyor.

Mevcut kadrosuna takviye hazırlığı içerisinde olan Fenerbahçe'nin halihazırdaki kadrosunun zaten oldukça geniş olması, kadronun şişmesi hocayı zorlar mı sorusunu da beraberinde getiriyor. PSV'de şampiyonluğa ulaştığı geçen sezon 15 oyuncuya ligde 450 dakikadan fazla süre veren Cocu, bu sayının 17'nin üstüne çıktığı sezonlarda ise şampiyonluğu kaybetti.

Ne kadar az o kadar iyi

PSV'deki ilk sezonu olan 2013-2014 sezonunda ideal kadrosunu bulmakta zorlanan ve tam 22 oyuncuya 450 dakikanın üzerinde şans tanıyan genç teknik adam, sezonu şampiyon Ajax'ın 12 puan gerisinde dördüncü sırada tamamlamıştı. 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında rotasyonu daraltan Cocu, bu sezonlarda en az 450 dakika oynayan oyuncu sayısını 17'ye düşürdü ve mutlu sona ulaştı. 2016-2017 sezonunu 450 dakikanın üzerinde oynayan 19 oyuncuyla tamamlayan PSV, şampiyonluğu 6 puan farkla Feyenoord'a kaptırdı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için