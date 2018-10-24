Cocu için Ali Koç'a istifa baskısı

Fenerbahçe'de bazı yöneticiler Phillip Cocu'nun derhal gönderilmesini ve zaman kaybedilmemesini istiyor. Başkan Ali Koç ise devre arasını beklemekte kararlı. Ama G.Saray derbisinin skoru kritik öneme sahip

24 Ekim 2018 09:44
Cocu için Ali Koç'a istifa baskısı
Fenerbahçe'de bazı yöneticiler Phillip Cocu'nun derhal gönderilmesini ve zaman kaybedilmemesini istiyor. Başkan Ali Koç ise devre arasını beklemekte kararlı. Ama G.Saray derbisinin skoru kritik öneme sahip
Süper Lig'de 9 maçta topladığı 9 puanla küme düşme hattının hemen üstünde yer alan Fenerbahçe'de bazı yöneticilerin Cocu için seslerini yükseltmeye başladığı bildirildi.

Bazı yöneticilerin Başkan Ali Koç'a Cocu'nun vakit kaybetmeden derhal gönderilmesi gerektiğini ısrarlı bir şekilde söylediği belirtiliyor.

GALATASARAY MAÇI ÇOK KRİTİK

F.Bahçe Başkanı Koç ise devre arasını beklemeleri gerektiğini yinelerken kulübe yakın kaynaklar özellikle 2 hafta sonraki G.Saray derbisi maçının skorunun kritik öneme sahip olduğunu ifade ediyorlar.

BAŞKAN KOÇ DİRENEMEYEBİLİR!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray karşısında alınacak olumsuz bir sonuç karşısında Hollandalı teknik direktör Cocu için daha fazla bekleyemeyeceği, yönetim ve camianın sesine bu kez kulak vereceği gelen iddialar arasında yer alıyor.

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Fenerbahçe manşetleri - 24 Ekim


Kaynak: Takvim

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