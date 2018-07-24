Cocu, Giuliano'ya yer arıyor!

Fenerbahçe'nin yeni sezonda ağırlıklı olarak uygulayacağı sistemin 4-3-3 olması kesin gibi. Ancak bu sistem Giuliano için ciddi bir sorun kaynağı oldu.
Tek santrfor için uygun olmayan Brezilyalı futbolcu, 4-3-3 sisteminde klasik 10 numara da olmadığı için sıkıntı yaşıyor.
Santrfor transferinin gerçekleşmesinin ardından Hollandalı teknik adamın. Giuliano'yu orta üçlü ya da sağ sanatta kullanması bekleniyor.
Giuliano, orta üçlüde 8 numaralı mevkide Brezilya Milli Takımın'da oynamış ve başarılı da olmuştu. Cocu bu sorunu sezon başlayaca kadar çözecek.
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Tek santrfor için uygun olmayan Brezilyalı futbolcu, 4-3-3 sisteminde klasik 10 numara da olmadığı için sıkıntı yaşıyor.
Santrfor transferinin gerçekleşmesinin ardından Hollandalı teknik adamın. Giuliano'yu orta üçlü ya da sağ sanatta kullanması bekleniyor.
Giuliano, orta üçlüde 8 numaralı mevkide Brezilya Milli Takımın'da oynamış ve başarılı da olmuştu. Cocu bu sorunu sezon başlayaca kadar çözecek.
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