Cocu, Giuliano'ya yer arıyor!

İLGİLİ VİDEO

yeni sezonda ağırlıklı olarak uygulayacağı sistemin 4-3-3 olması kesin gibi. Ancak bu sistem Giuliano için ciddi bir sorun kaynağı oldu.Tek santrfor için uygun olmayan Brezilyalı futbolcu, 4-3-3 sisteminde klasik 10 numara da olmadığı için sıkıntı yaşıyor.Santrfor transferinin gerçekleşmesinin ardından Hollandalı teknik adamın. Giuliano'yu orta üçlü ya da sağ sanatta kullanması bekleniyor.Giuliano, orta üçlüde 8 numaralı mevkide Brezilya Milli Takımın'da oynamış ve başarılı da olmuştu. Cocu bu sorunu sezon başlayaca kadar çözecek.