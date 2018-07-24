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Cocu, Giuliano'ya yer arıyor!

Cocu'nun 4-3-3 sisteminde 10 numara yok! Giuliano tek santrfor için de uygun değil. Brezilyalı oyuncunun yeri henüz belli değil.

Kaynak: Takvim
Cocu, Giuliano'ya yer arıyor!
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24 Temmuz 2018 05:30
Fenerbahçe'nin yeni sezonda ağırlıklı olarak uygulayacağı sistemin 4-3-3 olması kesin gibi. Ancak bu sistem Giuliano için ciddi bir sorun kaynağı oldu.

Tek santrfor için uygun olmayan Brezilyalı futbolcu, 4-3-3 sisteminde klasik 10 numara da olmadığı için sıkıntı yaşıyor.

Santrfor transferinin gerçekleşmesinin ardından Hollandalı teknik adamın. Giuliano'yu orta üçlü ya da sağ sanatta kullanması bekleniyor.

Giuliano, orta üçlüde 8 numaralı mevkide Brezilya Milli Takımın'da oynamış ve başarılı da olmuştu. Cocu bu sorunu sezon başlayaca kadar çözecek.



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