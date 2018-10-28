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Cocu gitti, tribünler dağıldı

Fenerbahçe taraftarları, Ankaragücü yenilgisinin ardından stadı terketmedi ve Cocu'yu istifaya çağırdı. Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından sarı lacivertli taraftarlar stadı terk etti.

Kaynak: AA
Cocu gitti, tribünler dağıldı
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28 Ekim 2018 23:30
 Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü'ne 3-1 yenilmesi, sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisine neden oldu.

Tribünlerin tamamına yakınını dolduran Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü, 3-1'lik skorun ardından Ülker Stadı'nı terk etmedi.

Hakemin son düdüğünün ardından tribünlerde kalan ve teknik direktör Phillip Cocu gönderilmeden stadı terk etmeyecekleri yönünde tezahüratlar yapan Fenerbahçeli taraftarlar, yönetime çağrıda bulundu.

Yaklaşık yarım saat kadar stadı terk etmeyen sarı-lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal ve Yılmaz Vural lehine tezahüratlar yaptı.

Phillip Cocu'nun görevden alındığının açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan sarı-lacivertli futbolseverler, daha sonra stadı terk etti.

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