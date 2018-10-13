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Cocu: "Galatasaray'ı yeneceğiz ve rüzgar tersine dönecek!"

Phillip Cocu'nun Ali Koç'la yaptığı kriz toplantısında biraz daha zaman istediği ve 3 hafta sonra Galatasaray'ı deplasmanda yenerek rüzgarı tersine çevirebileceğini söylediği aktarıldı.

Kaynak: Güneş
Cocu: 'Galatasaray'ı yeneceğiz ve rüzgar tersine dönecek!'
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13 Ekim 2018 11:36
Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'yla yola devam kararı alınmasının perde arkasında yaklaşan Galatasaray derbisinin olduğu ortaya çıktı.

Hollandalı teknik adamın Başkan Ali Koç'la yaptığı kriz toplantısında, "Kariyerime böyle kötü bir sayfa eklemek istemem. O yüzden sizden zaman istiyorum. Sezon başında konuştuğumuz planları hala hayata geçirebiliriz. Taraftarı hayal kırıklığına uğrattım ama Galatasaray deplasmanı için bir planım var" şeklindeki sözlerinin, alınan kararda etkili olduğu aktarıldı.

DERBİYE ÇIKAMAYABİLİR

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 2 galibiyetle 8 puan toplayabilen ve 15. sırada yer alan Kanarya, önce deplasmanda Sivasspor'u ardından da evinde Ankaragücü'nü yenerek krizi atlatmayı planlıyor.

Milli aranın takıma iyi geldiğini ifade eden kulübe yakın kaynaklar, Cocu'nun Galatasaray karşısına üst üste 2 galibiyetle çıkıp derbiyi de kazanması halinde sezonu tamamlayabileceğini düşünüyor. 2 maçta en az 3 puan alamazsa derbide Cocu'nun yerine yeni Fenerbahçe teknik direktörü görev yapacak.

 

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