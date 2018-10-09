"FUTBOL NETİCEDE SKOR OYUNUDUR"

"RÜZGAR LEHİMİZE DÖNECEK"

Fenerbahçe'de taraftarın istifasını beklediği teknik direktör Phillip Cocu, milli arada her şeyin farklı olacağını söyledi. Başakşehir maçı sonrası soyunma odasında oyuncularını mücadelelerinden dolayı tebrik eden Phillip Cocu, "İyi bir maç çıkardınız. Takım ruhunu sahaya yansıttınız. Enerjinizi gördüm. Demek ki birlikte iyi bir takım olabiliyoruz. Böyle 10 maç oynarsak 9'unu kazanırız. Özellikle ikinci yarıda ortaya koyduğunuz oyun bizden beklenen oyun" ifadelerini kullandı.Ancak son vuruşlarda biraz daha becerikli olmaları gerektiğini aktaran Cocu, "Pozitif taraftan bakarsak, birlikte savaştığımızı gördüm. Bu takım ruhuyla devam edersek, başarılı olacağımıza ben gerçekten çok net bir şekilde inanıyorum. Ancak futbol neticede skor oyunudur. Bunu da başarmamız lazım. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirme yüzdemiz çok düşük. Bu da daha fazla çalışarak olur. Milli ara bu konuda adeta yardımımıza koştu" şeklinde konuştu.Milli arada takımdaki arkadaşlığı ve birlikteliği kuvvetlendirmek için antrenman programlarını hazırladıklarını ifade eden Hollandalı teknik adam, "Bu arada daha fazla birlikte çalışarak bir bütün olacağız. Birçok oyuncumuz milli takımlarında olacak ama yine de bir birliktelik oluşturmak için bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Sakatımız olmaması sevindirici bir durum. Tribünlerden gelen tepkilere de kulak asmayın iki maç üst üste kazandıktan sonra rüzgar lehimize dönecek" dedi.