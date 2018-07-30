Cocu bir bilet kesti! Bir diğerinin sinyalini verdi

Ozan Tufan'a ilk uyarı

Fenerbahçe'de Phillip Cocu, Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni ile ilgili kararını vermek için kampı ve hazırlık maçlarını bekledi.Hollandalı çalıştırıcı, yeni transfer Berke Özer'in performansı sonrası Comolli'ye, "Kameni gönderilebilir" raporu verdi.3 transfer yapması beklenen Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanında 2 oyunculuk yer var. Bu nedenle de Kameni'nin yollanma ihtimali yüksek görünüyor.Fenerbahçe'de Ozan Tufan, geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde kadro dışıydı. Ozan, Cocu'yla birlikte yeni bir sayfa açsa da yeni hocasının da gözüne giremedi.Hollandalı çalıştırıcı, öğrencisine ilk uyarısını yaparak, "" ifadelerini kullandı.