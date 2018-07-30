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Cocu bir bilet kesti! Bir diğerinin sinyalini verdi

Fenerbahçe'de Phillip Cocu, yeni transfer Berke Özer'in performansı sonrası Comolli'ye, "Kameni gönderilebilir" raporu verdi.

Cocu bir bilet kesti! Bir diğerinin sinyalini verdi
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30 Temmuz 2018 08:42
Fenerbahçe'de Phillip Cocu, Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni ile ilgili kararını vermek için kampı ve hazırlık maçlarını bekledi.

Hollandalı çalıştırıcı, yeni transfer Berke Özer'in performansı sonrası Comolli'ye, "Kameni gönderilebilir" raporu verdi.

3 transfer yapması beklenen Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanında 2 oyunculuk yer var. Bu nedenle de Kameni'nin yollanma ihtimali yüksek görünüyor.

Ozan Tufan'a ilk uyarı

Fenerbahçe'de Ozan Tufan, geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde kadro dışıydı. Ozan, Cocu'yla birlikte yeni bir sayfa açsa da yeni hocasının da gözüne giremedi.

Hollandalı çalıştırıcı, öğrencisine ilk uyarısını yaparak, "Performansın yeterli değil. Kadro içinde ciddi rakiplerin var. Kendini toparlamazsan, forma giyme şansın olmaz" ifadelerini kullandı.

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