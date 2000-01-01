Coach K: "Zion'ın zekası LeBron, Kobe, Jordan ve Magic gibi..."

Efsanevi koç Mike Krzyzewski, New Orleans Pelicans çaylağı Zion Williamson'ın, LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan ve Magic Johnson ile aynı "zekaya" sahip olduğunu söyledi.



Coach K, tarihin en iyi oyuncularıyla birlikte çalışma fırsatı bulmuştu. Farklı vesilelerle Olimpiyatlarda James, Bryant, Jordan ve Johnson'a koçluk yapan Coach K, bu isimlerin bir basketbol maçına nasıl hazırlandıklarını ve sporda nasıl oynadıklarını görmüştü.



Gözlemlerine dayanarak, yukarıda bahsi geçen oyuncuları harika yapan şey, "eylem sırasında akıllı olmaları" ve Pelicans çaylağına Duke'ta koçluk yaparken gözlemlediği bir şey de bu.



"Zion gerçekten akıllı. Bahsettiğiniz tüm adamlar, Magic, Kobe, Jordan, sadece hazırlık aşamasında saha dışında akıllı olan insanlardan bahsetmiyorsunuz, eylemin gerçekleştiği anda da akıllılar."



"Üç hafta önce Kobe ve LeBron hakkında konuştuğum ve Olimpiyat takımlarında onlara koçluk yapmamla ilgili bir röportajım vardı. Olayın olduğu anda çok zekiler ve bu alışılmadık bir şey. Bir mola sırasında ben akıllı olabilirim, ama oyunu oynayan ve sadece kendi oyunu hakkında değil, bir grubun oynadığı oyun hakkında akıllı olan birisine sahip olduğunuzda, özel bir şeyiniz var demektir ve bu da bir hazinedir. Bütün bu adamlar buna sahipti ve Zion da sahipti."



"GOAT" TARTIŞMALARI İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR?



Krzyzewski ayrıca tüm zamanların en iyi oyuncusu tartışmasına da ağırlık verdi. Onun için, an içerisinde doğru oyunu yapma becerisi de ölçümlerden biri olmalı:



"İnsanlar 'En büyük kim?' diyerek insanları karşılaştırmaya başladığında, çoğu zaman bahsettiğimiz konuya girmezler. Takım arkadaşlarınızı eylem sırasında daha iyi hale getirmenin etkisi çok büyüktür. Bahsedilen tüm adamlarda bu var ve bence Zion da var."



Williamson, şimdiye dek gösterdiği performansıyla, 2019 draftının neden ilk sıradan seçileni olduğunu göstermişti. Önümüzdeki yıllarda Krzyzewski'nin neden bu büyük oyuncularla kendisine aynı cümlede yer verdiğini ise kanıtlamayı umuyor.



