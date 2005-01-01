Coach K, zamanında Kobe'ye koçluk yapabilirmiş!

Ünlü Duke koçu Mike Krzyzewski, zamanında Kobe Bryant ve Los Angeles Lakers'a koçluk yapmayı reddettiğini söyledi.



"Coach K", tarihteki en büyük basketbol zihinlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1.375 maçta, 1.084 galibiyet alarak %78 galibiyet yüzdesine sahip oldu.



Ancak kariyerinin çok büyük olduğu kadar, birçok kişi neden NBA'e atlamadığını da merak ediyor. Bununla ilgili olarak, Coach K, bir keresinde L.A.'de Bryant'a koçluk yapma teklifini reddettiğinden bahsetti.



Sportsnaut.com'a söyledikleri, şu şekildeydi:



"İki kez, oldukça ilgimi çekmişti. 1990'da Dave Gavitt Boston Celtics'i aldığında, onlarla bir görüşme yapmıştım. Ve 2005'te Lakers'la yapmıştım, ama günün sonunda anlaşamadık. İronik bir şekilde, 1990'da kabul etmediğim zaman, sonraki iki yıl ilk iki ulusal şampiyonluğumuzu kazanmıştık. 2005 yılında teklifi kabul etmediğimde, birkaç ay sonra Jerry Colangelo bana milli takıma kalıcı olarak koçluk yapma fırsatı sunmuştu. Bunu 11 yıl boyunca yapabilmiştim. NBA'le de bir alakam oldu yani. Bunun için çok da mutluyum."



Krzyzewski, 5 NCAA şampiyonluğu kazanmış ve ABD Milli Takımını üç Olimpiyat altın madalyasına taşımıştı.



