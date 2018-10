CNR Gamesweek CS: GO turnuvası ödülleri hala ödenmedi

9 Haziran tarihinde katıldığımız CNR Gamesweek CS:GO Turnuvası ödülleri üzerinden 4 ay geçmiş olmasına rağmen yatırılmamıştır. Ödül kazanan 3 takımada fuar tarafından herhangi bir geri dönüş sağlanmamıştır. @BAUeSports @BursasporEsport @ArenaBulls



— Semih Selvi (@semihslvi) 15 Ekim 2018

9 Haziran tarihinde CNR Expo'da video oyunları ve teknolojileri fuarı kapsamında yapılan CS: GO turnuvasının ödülleri, hala takımlara ödenmedi. Üzerinden 4 ay geçmiş olmasına rağmen, dereceye giren takımlara hiçbir şekilde geri dönüş sağlanmadı.Hatırlanacağı üzere turnuvada o zaman RockVille adı altında oynayan bugünün Bursaspor CS: GO takımı birinci olarak ₺5.000 ödül kazanmışlardı. Yine Mod-Z (o dönemki Sons of Snakes)ikincilikle ₺2.500, ArenaBulls kadrosu da üçüncülük alarak ₺1.000 ödülü haketmişlerdi.CNR tarafından gerçekleştirilen organizasyondan sonra takımlara 10 gün ile 1,5 ay arasında değişen sürelerle ödüllerinin teslim edileceği söylenmiş. Fakat 4 aydan fazla olmasına rağmen hiçbir şekilde fuar tarafından takımlarla iletişime geçilmemiş. Takımlar turnuvanın düzenleyicilerinden Bahçeşehir Üniversitesi ile konuştuklarında, kendilerinin de dönüş alamadıklarını, CNR'a dava açacakları cevabını almışlar.Semih "Legoo" Selvi'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla gün yüzüne çıkan olayın detayları, yine kendisi tarafından Sporx'e aktarıldı. Oyuncu, paralarını alamadıkları ve hiçbir şekilde bir muhattapla iletişim kuramadıklarından dolayı bu yola başvurduğunu belirtmekte. Ayrıca olay hakkında bilgi aldığımız, ödül kazanan her 3 takım oyuncuları da mağduriyetlerini belirtiyor.Legoo'nun Twitter paylaşımına yanıt olarak Bahçeşehir Üniversitesi'nden Berke Kantürk, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Öncelikle konuyu anlamayan arkadaşlara bilgi vermek istiyorum. Etkinlik kapsamında ödül havuzu ve dağıtımından tamamen CNR Holding'in sorumlu olduğu CNR Gamesweek CS:GO Masters Etkinliği kapsamında ilk 3'e giren takımlar ile BAU Esports olarak etkinlik bitiminden itibaren İletişimde olmakla birlikte BAU Esports olarak CNR Holding'in iletişime geçmesini uzun bir süre boyunca bekledik, fakat kendilerinden olumlu yanıt alamamakla birlikte düzenlemiş olduğumuz organizasyonun hiç bir maddi geri dönüşünü alamadık ve belirtmek isterim ki Hukuki süreç ve gerekli işlemler başlatıldı, konu ile alakalı BAU Esports tarafı, takımlar ve oyuncuları ile her zaman işbirliğinde olup gerekli açıklamaları yapacaktır.İlgili Twit:Yazan: Mert "Xaqrons" Ünal