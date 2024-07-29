CMAS Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası

Türkiye, 6. CMAS Sualtı Hokeyi Yaş Grubu Dünya Şampiyonası'nda 19 yaş altı erkeklerde dünya üçüncüsü, 24 yaş altı kadınlarda ise dünya dördüncüsü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CMAS Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası
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29 Temmuz 2024 15:05
Türkiye, 6. CMAS Sualtı Hokeyi Yaş Grubu Dünya Şampiyonası'nda 19 yaş altı erkeklerde üçüncü, 24 yaş altı kadınlarda dördüncü oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, şampiyona Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlendi.

Avustralya'yı 4-3 yenen 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, dünya üçüncülüğünü elde etti. Milliler, şampiyonada yaptığı 10 maçta 6 galibiyet ile ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Üçüncülük maçında Kolombiya'ya 3-2 mağlup olan 24 Yaş Altı Kadın Milli Takımı ise şampiyonayı dördüncü sırada tamamladı.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Fatih Uysal, milli takımların güçlü rakiplerle karşılaştığını belirterek, "Dereceye giren, madalya alan ve alamayan tüm takımlarımızı, verdikleri mücadele ve ülkemizi başarıyla temsil ettikleri için gönülden kutluyorum. Milli sporcularımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

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