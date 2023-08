Cluj cephesinden açıklama: 'Adana Demirspor bizi zorlayacak'

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında YuFkatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Romanya temsilcisi CFR Cluj Teknik Direktörü Andrea Mandorlini, zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.



Mandorlini, maçın oynanacağı Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, kendilerini zor bir maçın beklediğini belirtti.



Adana Demirspor'un ilk maçta kalitesini gözlemleyebildiklerini ifade eden Mandorlini, "Adana Demirspor'un gücünü biliyoruz. Dediğim gibi çok zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor." diye konuştu.



"Deplasman takımı olarak ilk maçtaki skoru da göz önünde bulundurduğu zaman yarın nasıl bir takım çıkartacağına" dair soruya Mandorlini, şöyle cevap verdi:



"Sonuç olarak baktığınızda çok zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor. Biz bunun farkındayız. Buraya geldiğimizde büyük bir şehrin büyük bir takımını, büyük bir camiayı gördük. Büyük isimlere sahip olduğunu da biliyoruz, farkındayız. Ama yarınki maçın sonucun her iki taraf için önemli. Sürpriz bir sonuç da olabilir bilemiyorum."



"Buradaki her şeyi çok seviyorum"



CFR Cluj oyuncularından Karlo Muhar da iyi bir takımıma karşı zor bir maç olacağını, ilk maçta Adana Demirspor'un gücünü ve futbolcuların bireysel yeteneğini gözlemleyebildiklerini söyledi.



Muhar, kendisinin daha önce Türkiye'de forma giydiğinin anımsatılması üzerine Kayserispor'da oynadığını anlattı. Muhar, "Buradaki her şeyi çok seviyorum. Hem kültürünüzü çok seviyorum hem de genel olarak otellerinizi. Türkiye çok sevdiğim bir ülke. Buraya geldiğimde de zaten tekrardan kendi evime geliyormuş gibi hissettim. Öyle bir karşılandım. O yüzden gerçekten çok mutluyum. " dedi.



Muhar, sıcak bir havanın oyunu etkileyebileceğini de kaydetti.



Toplantının ardından CFR Cluj, son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı.



Romanya'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında 1-1 berabere kalan Adana Demirspor ile CFR Cluj, perşembe günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.