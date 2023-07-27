Cluj - Adana Demirspor: 11'ler

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Cluj'a konuk oluyor.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Cluj - Adana Demirspor: 11'ler
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27 Temmuz 2023 19:33
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Adana Demirspor, Romanya'nın CFR Cluj'a konuk olacak.

Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Azerbaycan Futbol Federasyonundan hakem Elchin Masiyev'in düdük çalacağı karşılaşma, TV 8,5 kanalından naklen yayımlanacak.

Müsabakanın rövanşı, 3 Ağustos Perşembe günü Adana'da oynanacak.

İlk 11'ler

Cluj: Sava, Kresic, Ajeti, Morgan, Manea, Cvek, Tachtsidis, Avounou, Camora, Birligea, Betancor

Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Ndiaye.

Tarihinde ilk kez Avrupa maçında

Adana Demirspor, 83 yıllık tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu 4'üncü tamamlayan Adana ekibi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanmasıyla, tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Turu geçilirse muhtemel rakip

Adana Demirspor-CFR Cluj eşleşmesinde tur atlayacak taraf, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Osijek(Hırvatistan)-Zalaegerszegi TE (Macaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



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