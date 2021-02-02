Clubhouse nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse sahibi kimdir?

Clubhouse uygulaması son günlerin en popüler sosyal medya mecrası olmaya başladı ve Clubhouse nedir, Clubhouse nasıl kullanabilirim, Clubhouse davetiye bul, Clubhouse uygulamasını indir, Clubhouse kurucusu kimdir? merak ediliyor. Vatandaşlar kullanımı kolay olan Clubhouse indirmek için yeterli bilgilendirmeyi haberimizden okuyabilirsiniz.

02 Şubat 2021 12:37
Clubhouse nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse sahibi kimdir?
Clubhouse nedir? Clubhouse ne işe yarar, Clubhouse kullanımı? Clubhouse kimindir, kurucusu konusunda araştırmalar vatandaşlar tarafından yapılıyor. Peki nedir Clubhouse? en kısa ve özet anlatımıyla Clubhouse nedir sorusunu sorduğumuz haberimizde yeni sosyal mecra sohbet odaları olarak görülen ile ilgili bilinmeyenleri haberimizde okuyabilirsiniz.
Son günlerin popüler uygulaması Clubhouse indirmek ve kullanmak isteyenler araştırmalarını yapıyor. Peki Clubhouse nedir, Clubhouse nasıl indirilir, nasıl kullanılır? Clubhouse ne işe yarar? konularıyla ilgili araştırmalar devam ediyor. Clubhouse kullanmanın özet ve detayı konusunda merak edilenler haberimizde.

NASIL CLUBHOUSE KULLANABİLİRİM?

iOS platformundan erişilebilen bir uygulama olan Clubhouse'u kullanabilmek için bir iPhone ve bir de halihazırda Clubhouse'ta olan bir kullanıcıdan davetiye gelmesi gerekiyor.




CLUBHOUSE NASIL İNDİRİLİR?

Web, Windows, Mac veya Android bir cihaz üzerinden henüz kullanılamıyor. Ancak şirket, geçen hafta yaptığı duyuruda Android uygulama üzerinde çalışmaya başlandığını, yakında Clubhouse'un Android'de de olacağını açıkladı.

CLUBHOUSE DAVETİYE BUL

Clubhouse indirmek isteyenler ve kullanmak isteyenlerin tek çaresi davetiye bulmak. Clubhouse davetiyesi nasıl bulunur, Clubhouse davetiye ara, Clubhouse davetiye satın al, Clubhouse davetiye satışı var mı? araştırması yapılıyor.

Clubhouse davetiye satışı yoktur. Clubhouse kullanmak için arkadaşınızın veya bir tanıdığınızın size davetiye göndermesi gerekmektedir. Clubhouse davetiyesi bulmak için yakın çevrenizde uygulamayı kullanan arkadaşınızın olup olmadığını araştırabilirsiniz.




CLUBHOUSE UYGULAMASINI KULLAN

Ses temelli bir sosyal ağ olan Clubhouse, İOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Kullanıcılar isterlerse konuşmalara katılmayıp sadece dinleyebiliyorlar. Şimdilik yalnızca iOS kullanıcılarına hitap eden Clubhouse uygulaması için davetiye gerekiyor.

Bu uygulama diğer uygulamalardan farklı olarak yalnızca ses yoluyla iletişim sağlıyor. Kullanıcılar kurulan sohbet odalarında birbirileriyle sesli mesajlar aracılığıyla iletişime geçebiliyor. Uygulamada konuşulanlar kalıcı olarak kalmıyor.

CLUBHOUSE SAHİBİ KİM? CLUBHOUSE KURUCUSU KİMDİR?

Clubhouse kurucuları ve sahipleri Paul Davison ve Rohan Seth'dir ve kurdukları Alpha Exploration tarafından Clubhouse geliştirilmiştir. Uygulama Nisan 2020'de gün yüzüne çıksa da Aralık 2020 itibarıyla uygulama yaygınlaştı ve 600 bin kayıtlı kullanıcı yer aldı. Günümüzde kayıtlı kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor.

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