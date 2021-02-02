Clubhouse nasıl indirilir? Clubhouse davetiye bul, nasıl kullanılır?

CLUBHOUSE IOS IPHONE İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

kurucuları ve sahipleri Paul Davison ve Rohan Seth'dir ve kurdukları Alpha Exploration tarafından Clubhouse geliştirilmiştir. Uygulama Nisan 2020'de gün yüzüne çıksa da Aralık 2020 itibarıyla uygulama yaygınlaştı ve 600 bin kayıtlı kullanıcı yer aldı. Günümüzde kayıtlı kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor.

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