Club Brugge'ün 21'lik yıldızı için 3 takım devrede: 25 milyon euro

Club Brugge'nin 2018'de Sarpsborg'dan aldığı Krépin Diatta için, 3 takım resmen devreye girdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Club Brugge'ün 21'lik yıldızı için 3 takım devrede: 25 milyon euro
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21 Mayıs 2020 05:14
Club Brugge'nin genç yıldızı Krépin Diatta için 3 takım birden devreye girdi. 2018 yılından beri Belçika ekibinin formasını giyen 21 yaşındaki futbolcuya Hertha Berlin, AC Milan ve Watford talip oldu.

25 MİLYON İSTİYORLAR

Senegal Milli Takımı forması da giyen Diatta, 2018 senesinde Sarpsborg takımından Club Brugge'ye 2 milyon avro karşılığında transfer oldu. Kulübü Club Brugge'nin Senegalli yıldız için beklediği bonservis bedeli ise 25 milyon avro oldu.

Takımıyla bu sezon Belçika Ligi Şampiyonluğu'na da ulaşan Diatta, 34 resmi maçta forma giydi. Senegalli kanat oyuncusu bu maçlarda takımına 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

Diatta'nın güncel piyasa değeri 19 milyon avro olarak gösteriliyor. Senegalli'nin kulübü Club Brugge ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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