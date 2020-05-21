Club Brugge'ün 21'lik yıldızı için 3 takım devrede: 25 milyon euro

'nin genç yıldızıiçin 3 takım birden devreye girdi. 2018 yılından beri Belçika ekibinin formasını giyenyavetalip oldu.Senegal Milli Takımı forması da giyen Diatta, 2018 senesinde Sarpsborg takımından Club Brugge'yekarşılığında transfer oldu. Kulübü Club Brugge'nin Senegalli yıldız için beklediği bonservis bedeli iseoldu.Takımıyla bu sezon Belçika Ligi Şampiyonluğu'na da ulaşan Diatta,ta forma giydi. Senegalli kanat oyuncusu bu maçlarda takımınalik katkı sağladı.Diatta'nın güncel piyasa değeriolarak gösteriliyor. Senegalli'nin kulübü Club Brugge ilena kadar sözleşmesi bulunuyor.