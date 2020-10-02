Club Brugge'de eşleşme yorumu: "Geçtiğimiz sene daha seksiydi"

Club Brugge teknik direktörü Philippe Clement, bu sezonki Şampiyonlar Ligi kuralarını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Club Brugge'de eşleşme yorumu: 'Geçtiğimiz sene daha seksiydi'
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02 Ekim 2020 17:12
Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Club Brugge'ün teknik direktörü Clement'ten eşleşme yorumu geldi.

Bu sezon gruplarında; Zenit, Dortmund ve Lazio ile eşleşen Brugge'ün teknik direktörü, geçtiğimiz sezonki gruplarının daha iyi olduğunu belirtti.

"DAHA SEKSİYDİ"

Clement yaptığı açıklamada; "Geçen sene gruplarda Real Madrid, PSG ve Galatasaray ile eşleşmiştik. Bu seneki rakiplerimize göre daha seksiydi." dedi.

Club Brugge, o grupta 3 puan toplayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Temsilcimiz Galatasaray ise, 2 puanla son sırada kalmıştı.



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