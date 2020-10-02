Club Brugge'de eşleşme yorumu: 'Geçtiğimiz sene daha seksiydi'

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Club Brugge'ün teknik direktörü Clement'ten eşleşme yorumu geldi.



Bu sezon gruplarında; Zenit, Dortmund ve Lazio ile eşleşen Brugge'ün teknik direktörü, geçtiğimiz sezonki gruplarının daha iyi olduğunu belirtti.



"DAHA SEKSİYDİ"



Clement yaptığı açıklamada; "Geçen sene gruplarda Real Madrid, PSG ve Galatasaray ile eşleşmiştik. Bu seneki rakiplerimize göre daha seksiydi." dedi.



Club Brugge, o grupta 3 puan toplayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Temsilcimiz Galatasaray ise, 2 puanla son sırada kalmıştı.



