Club Brugge, Zenit deplasmanında son dakikada güldü!

Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu ilk maçında Club Brugge, deplasmanda Zenit'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Club Brugge, Zenit deplasmanında son dakikada güldü!
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20 Ekim 2020 21:52
Şampiyonlar Ligi'nde F Grubu ilk karşılaşmasında Zenit, Club Brugge'ü konuk etti.

Gazprom Arena'da oynanan mücadele, Club Brugge'ün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Brugge'e galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Dennis ve 90+3. dakikada Charles de Ketelaere kaydetti. Zenit'in tek golünü ise 74. dakikada kendi kalesine Horvath attı.

Gruplara 3 puanla başlayan Club Brugge, maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Zenit ise puansız olarak son sırada yer aldı.

Club Brugge, 28 Ekim günü Lazio'yu konuk edecek. Zenit ise aynı gün Dortmund deplasmanına gidecek.



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