Club Brugge kovid-19 salgınında yardım için maske satmaya başladı

Belçika ekibi Club Brugge, koronavirüsle mücadelede yardım için ağız maskeleri satmaya başladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Club Brugge kovid-19 salgınında yardım için maske satmaya başladı
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26 Nisan 2020 18:30
Club Brugge, koronavirüs salgının yarattığı sorunlarla mücadele için maske satmaya karar verdi.

Kulüp yaptığı açıklamada; "Üretilen ağız maskeleri rahatça giyilebilir, burun, ağız ve çeneyi kaplayabilir ve yüksek kaliteli kumaştan üretilmiştir. Yeniden kullanılabilir ağız maskeleri, 60 derecede en az 15 kez yıkanabilir. Brugge, bu maskeleri taraftarlara sunarak, diğer özel maskelerin sağlık sektörü için ayrılmasını sağlamak istiyor." denildi.

Club Brugge, 2 farklı türde üretilen maskelerin fiyatlarının 4 tanesi 20 avro olarak satışa sunulduğunu ve kulübün resmi ürünlerini satan siteden tedarik edilebileceğini açıkladı.



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