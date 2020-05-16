Club Brugge, Diagne için bonus ödeyecek mi?

Belçika Ligi'nde Koronavirüs salgını nedeniyle erteleme olmadan önce 15 puan farkla lider durumda olan Club Brugge'ün, şampiyonluğunun tescilleneceği konuşuluyordu.
Dün de resmi açıklama geldi. Club Brugge, 2019-2020 sezonunun şampiyonu ilan edildi ve son 5 sezonda 3. şampiyonluğunu kazanmış oldu. Belçika Futbol Federasyonu, lig sonuncusu Waasland-Beverin'in de küme düşürüldüğünü açıkladı.
Öte yandan Galatasaray'dan Brugge'e kiralanan Diagne'nin sözleşmesinde "Şampiyon olunursa Galatasaray'a bonus ödenecek" maddesi olduğu iddia edildi ancak G.Saray cephesi bu iddiayı yalanladı.
Dün de resmi açıklama geldi. Club Brugge, 2019-2020 sezonunun şampiyonu ilan edildi ve son 5 sezonda 3. şampiyonluğunu kazanmış oldu. Belçika Futbol Federasyonu, lig sonuncusu Waasland-Beverin'in de küme düşürüldüğünü açıkladı.
Öte yandan Galatasaray'dan Brugge'e kiralanan Diagne'nin sözleşmesinde "Şampiyon olunursa Galatasaray'a bonus ödenecek" maddesi olduğu iddia edildi ancak G.Saray cephesi bu iddiayı yalanladı.
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Galatasaray'ın KAP'a yaptığı transfer bildiriminde de bonus maddesi bulunmuyordu
Galatasaray'ın KAP'a yaptığı transfer bildiriminde de bonus maddesi bulunmuyordu