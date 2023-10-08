Club Brugge, derbide kaybetti!

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge, Belçika Ligi'nde derbi maçta Standard Liege'ye 2-1 yenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Club Brugge, derbide kaybetti!
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08 Ekim 2023 16:54
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge, ligde Standard Liege deplasmanına konuk oldu. Club Brugge, derbi maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Club Brugge'nin tek golünü 85. dakikada Andreas Skov Olsen attı. Standard Liege'nin golleri 11. dakikada Merveille Bokadi ve 90. dakikada Isaac Price'ten geldi.

Bu sonucun ardından Club Brugge, 16 puanda kaldı. Standard Liege, 13 puana yükseldi.

Club Brugge, milli ara sonrası Kortrijk deplasmanına gidecek. Standard Liege, sahasında Anderlecht'i ağırlayacak.

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