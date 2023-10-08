Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakiplerinden Club Brugge, ligde Standard Liege deplasmanına konuk oldu. Club Brugge, derbi maçtan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Club Brugge'nin tek golünü 85. dakikada Andreas Skov Olsen attı. Standard Liege'nin golleri 11. dakikada Merveille Bokadi ve 90. dakikada Isaac Price'ten geldi.
Bu sonucun ardından Club Brugge, 16 puanda kaldı. Standard Liege, 13 puana yükseldi.
Club Brugge, milli ara sonrası Kortrijk deplasmanına gidecek. Standard Liege, sahasında Anderlecht'i ağırlayacak.
Club Brugge'nin tek golünü 85. dakikada Andreas Skov Olsen attı. Standard Liege'nin golleri 11. dakikada Merveille Bokadi ve 90. dakikada Isaac Price'ten geldi.
Bu sonucun ardından Club Brugge, 16 puanda kaldı. Standard Liege, 13 puana yükseldi.
Club Brugge, milli ara sonrası Kortrijk deplasmanına gidecek. Standard Liege, sahasında Anderlecht'i ağırlayacak.