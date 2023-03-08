Club Brugge'de Scott Parker dönemi kısa sürdü

Belçika 1. Futbol Ligi (Pro Lig) ekiplerinden Club Brugge'de İngiliz teknik direktör Scott Parker ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Club Brugge'de Scott Parker dönemi kısa sürdü
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08 Mart 2023 21:25
Belçika 1. Futbol Ligi (Pro Lig) ekiplerinden Club Brugge'de İngiliz teknik direktör Scott Parker'ın görevine son verildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 Aralık'ta sözleşme imzalanan 42 yaşındaki teknik direktörün görevine, alınan başarısız sonuçlar nedeniyle son verildiği belirtildi.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz ekibi Benfica'ya 5-1 yenilerek turnuvaya veda eden Club Brugge'de Parker, 12 maçta görev alabildi.

Daha önce Fulham ve Bournemouth takımlarını çalıştıran Parker yönetiminde ligde 10 maçta 6 mağlubiyet, 2'şer beraberlik ve galibiyet elde eden Club Brugge, lider Genk'in 21 puan gerisinde 46 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

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