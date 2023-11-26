Belçika Pro Lig'in 15. haftasında OH Leuven ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Den Dreef'de oynanan mücadeleyi konuk ekip Club Brugge 1-0 kazandı.
Club Brugge'ye galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Ferran Jutgla kaydetti.
Ligde 2 hafta aranın ardından kazanan Club Brugge, puanını 23'e yükseltti. Leuven ise üst üste 4. yenilgisini aldı ve 12 puanda kaldı.
Club Brugge, perşembe günü Beşiktaş ile İstanbul'da karşı karşıya geldikten sonra ligde Standart Liege'yi ağırlayacak. Leuven ise Antwerp deplasmanına gidecek.
Club Brugge'ye galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Ferran Jutgla kaydetti.
Ligde 2 hafta aranın ardından kazanan Club Brugge, puanını 23'e yükseltti. Leuven ise üst üste 4. yenilgisini aldı ve 12 puanda kaldı.
Club Brugge, perşembe günü Beşiktaş ile İstanbul'da karşı karşıya geldikten sonra ligde Standart Liege'yi ağırlayacak. Leuven ise Antwerp deplasmanına gidecek.
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