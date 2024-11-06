Haber Tarihi: 06 Kasım 2024 14:14 - Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 14:14

Club Brugge - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Club Brugge - Aston Villa Maçı Canlı İzle Şifresiz

Club Brugge - Aston Villa maçı canlı izle | UEFA Şampiyonlar Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde Club Brugge ve Aston Villa karşı karşıya geliyor. Club Brugge - Aston Villa maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Peki, Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

Club Brugge - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Club Brugge - Aston Villa Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Club Brugge - Aston Villa maçıyla devam ediyor. Club Brugge kendi evinde Aston Villa takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Club Brugge - Aston Villa Maçını Canlı İzlemek İçin Tıklayınız



Club Brugge - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
 
 
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