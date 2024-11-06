Club Brugge - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Club Brugge - Aston Villa Maçı Canlı İzle Şifresiz

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Club Brugge - Aston Villa maçıyla devam ediyor. Club Brugge kendi evinde Aston Villa takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.



Alman hakem Tobias Stieler'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

Aston Villa, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Club Brugge ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.