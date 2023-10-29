Club Brugge, Antwerp'i son dakika golüyle yendi!

Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibi Club Brugge, sahasında Antwerp ile karşılaştı.



Jan Breydelstadion'da oynanan maç ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Ev sahibi ekip 45. dakikada Ferran Jutgla ile öne geçti. Antwerp 72. dakikada Ilenikhena ile eşitliği yakaladı. Club Brugge 90. dakikada Vannaken ile golü buldu ve maçta 3 puanı alan taraf oldu.



Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibi olan Club Brugge, temsilcimiz ile 1-1 berabere kalmıştı.



Alınan bu sonuçla birlikte Brugge puanını 19 yaparken, Antwerp 17 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Antwerp, Genk ile karşılaşacak. Club Brugge ise Gilloise'ye konuk olacak.



