29 Ekim

Club Brugge, Antwerp'i son dakika golüyle yendi!

Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibi Club Brugge, sahasında Antwerp'i 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Club Brugge, Antwerp'i son dakika golüyle yendi!
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29 Ekim 2023 17:26
Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibi Club Brugge, sahasında Antwerp ile karşılaştı.

Jan Breydelstadion'da oynanan maç ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Ev sahibi ekip 45. dakikada Ferran Jutgla ile öne geçti. Antwerp 72. dakikada Ilenikhena ile eşitliği yakaladı. Club Brugge 90. dakikada Vannaken ile golü buldu ve maçta 3 puanı alan taraf oldu.

Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibi olan Club Brugge, temsilcimiz ile 1-1 berabere kalmıştı.

Alınan bu sonuçla birlikte Brugge puanını 19 yaparken, Antwerp 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Antwerp, Genk ile karşılaşacak. Club Brugge ise Gilloise'ye konuk olacak.

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