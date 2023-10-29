Club Brugge, Antwerp'i son dakika golüyle yendi!

Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibi Club Brugge, sahasında Antwerp ile karşılaştı.
Jan Breydelstadion'da oynanan maç ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Ev sahibi ekip 45. dakikada Ferran Jutgla ile öne geçti. Antwerp 72. dakikada Ilenikhena ile eşitliği yakaladı. Club Brugge 90. dakikada Vannaken ile golü buldu ve maçta 3 puanı alan taraf oldu.
Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibi olan Club Brugge, temsilcimiz ile 1-1 berabere kalmıştı.
Alınan bu sonuçla birlikte Brugge puanını 19 yaparken, Antwerp 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Antwerp, Genk ile karşılaşacak. Club Brugge ise Gilloise'ye konuk olacak.
Jan Breydelstadion'da oynanan maç ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Ev sahibi ekip 45. dakikada Ferran Jutgla ile öne geçti. Antwerp 72. dakikada Ilenikhena ile eşitliği yakaladı. Club Brugge 90. dakikada Vannaken ile golü buldu ve maçta 3 puanı alan taraf oldu.
Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibi olan Club Brugge, temsilcimiz ile 1-1 berabere kalmıştı.
Alınan bu sonuçla birlikte Brugge puanını 19 yaparken, Antwerp 17 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Antwerp, Genk ile karşılaşacak. Club Brugge ise Gilloise'ye konuk olacak.