Club Africain GS maçı CANLI İZLE | Club Africain GS maçı canlı izle

GALATASARAY CLUB AFRİCAN

Galatasaray, Tunus'ta Clup Africain'in konuğu oluyor. Sarı-kırmızılılar, Kuzey Afrika temsilcisi karşısında alınacak galibiyet ile Süper Lig'e hazır olduğunu göstermek istiyor.Galatasaray, Club Africain ile Tunus'ta oynayacağı karşılaşma öncesi hazırlıklarına devam etti.Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında Tunus temsilcisi Club Africain ile oynayacağı hazırlık maçı öncesi sabah idman yaptı.Sarı-kırmızılılar mücadelenin yapılacağı Rades Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana stabilizasyon hareketleriyle başladı.Dinamik ısınma ve beşe iki dar alan oyunuyla idmana devam edildi. Sonraki bölümde sınırlı alanda kontrol pas ve tek pas dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.Galatasaray ile Club Africain arasındaki karşılaşma 28 Temmuz Cumartesi günü TSİ 22.00'de başlayacak.3 milyon 350 bin Euro'luk yıllık ücretine zam isteyen ancak reddedilen Gomis'in menajeri, "Daha iyi bir maaş için sözleşmiştik" derken, transferi yapan Dursun Özbek, "Sözleşmeye yazılan dışında bir şey konuşmadık" dedi.Galatasaray'da Gomis krizi her geçen gün büyürken Fransız yıldızın menajeri Etienne Mendy yeni bir iddia ortaya attı.3 milyon 350 bin Euro olan yıllık ücretine zam yapılmasını isteği kabul edilmeyen Gomis'in menajeri Mendy, Fransız basınına yaptığı açıklamada "Geçen sezon daha iyi bir maaşla 4 yıllık sözleşme istedik.Ancak 3 yıllık anlaşma yaptık. 'Gomis sezonu iyi geçirirse yıl sonu görüşeceğiz' demiştik. Galatasaray yönetimi işler iyi giderse sezon sonu için bize söz vermişti" dedi.Hem eski başkan Dursun Özbek, hem de bu transferde önemli rol oynayan isimler bu iddiayı yalanladı. Özbek ve yönetimi, konuyla ilgili olarak, "Kesinlikle görüşmeler sırasında böyle bir şey konuşulmadı. Biz ne Gomis'e, ne de menajerine böyle bir söz verdik. Profesyonelliğin neleri emrettiği ortada. Sözleşmeler boşu boşuna yapılıp imzalanmıyor. Eğer böyle bir söz verilseydi, kontratına başarı kriterleri bölümü olarak yazılırdı. Mendy'nin açıklaması profesyonel bir söylem değil. Ortaya attığı iddialar da doğru değil" açıklamasını yaptı.Yıllık ücretine zam için olumsuz yanıt alan Fransız golcünün menajeri Mendy, "5 ay maaşını alamadı. İsteseydi FIFA'ya şikayet ederdi. Bafe, paragöz bir futbolcu değil" dedi. Bunun üzerine yönetim harekete geçti.Gomis'in paraya öncelik veren biri olmadığının altını çizen Patrick Mendy, "Bafe geçen sezon tam 5 ay maaşını alamadı. İsteseydi kulübü FIFA'ya şikayet ederdi. Bafe, paragöz bir futbolcu değil'' dedi.Sakarya'ya götürülmeyen ve 'Sakat' olduğu açıklanan Fransız golcü paylaştığı bireysel antrenman videoları ile yönetime mesaj gönderdi.Yönetimin, zam teklifine olumsuz yanıt verdiği Gomis'e bir eleştiri de teknik heyetten geldi.Sezon sonunda analiz ekibine yıldız oyuncu için rapor hazırlatan sarı-kırmızılı yetkililer, Süper Lig'in gol kralı olan Gomis'ten Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabilmesi için performansını artırmasını istediler. Gomis'e, "Artık değişmelisin! Ceza sahası dışında yoksun. Daha çok mücadele etmelisin" mesajını verdiler.Fatih Terim'in, "İyi bir teklif gelirse satılabilir" dediği Faslı yıldıza İngiliz kulübü Crystal Palace talip oldu. Ama Younes Belhanda ayrılmaya pek sıcak bakmıyor.Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar'da Teknik Direktör Fatih Terim'in "İyi bir teklif gelirse satın" raporu verdiği Younes Belhanda'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace talip oldu.Ada temsilcisinin Faslı yıldız için 6 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtilirken bu teklif yönetimin de iştahını kabarttı.Yönetim, Finansal Fair Play nedeniyle bu satışa sıcak bakarken Belhanda'nın ise istekli olmadığı öğrenildi.28 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması nedeniyle teklifi şimdilik düşünmediği ancak görüşmelerin sürdüğü belirtildi.Geçtiğimiz sezon takım şampiyon olmasına rağmen bireysel performansı sebebiyle çok eleştirilen Belhanda, Dünya Kupası'nda da varlık gösterememişti.Galatasaray'ın Manchester City'den kiralamak istediği Jason Denayer, sosyal medya hesabından çarpıcı paylaşımlar yaptı.Galatasaray'da geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Jason Denayer, sosyal medya hesabından Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak paylaşımlar yaptı.Galatasaray'ın kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü Jason Denayer, ilk paylaşımında, "Kim sabırlı olursa, Tanrı ona güç verir." ifadelerini kullandı.Belçikalı stoper daha sonra ise yine sosyal medya hesabından aslan fotoğrafı paylaştı.Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın destek verdiği kampanyada Kaan Aydın'ın tedavisi için gerekli olan yardım miktarı toplandıFenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerinin destek verdiği kampanyada, 17 yıldır epilepsi hastalığıyla mücadele eden Kaan Aydın'ın tedavisi için gereken yardım miktarı toplantı.Fenerbahçe Kulübünün Twitter hesabından "Kaan'a kısa sürede taraftarımız, Besiktaş ve Galatasaray ile birlikte umut olduk. Destekleriniz için teşekkür ederiz. #KaanHayatBekliyor" paylaşımı yapıldı.Fenerbahçeli taraftarlar, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam eden Kaan Aydın için ihtiyaç duyulan 150 bin liranın toplanması için yardım kampanyası başlatmıştı.Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye yanıt; "Çok yaşasın Kaan'lar, çok yaşasın ezeli rekabetimiz&ebedi dostluğumuz. Acil şifalar Kaan"Ahmed Musa'nın geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği CSKA Moskova'da sportif direktör Roman Babaev, Nijeryalı golcü için Leicester City ile yaptıkları görüşmeyi anlattı.Galatasaray ile transferde ismi anılan Ahmed Musa için CSKA Moskova'nın sportif direktörü Roman Babaev'den flaş bir açıklama geldi.Geçen sezon Ahmed Musa'yı kiralayan CSKA Moskova'da sportif direktör Roman Babaev, "Ahmed Musa'yı tekrar kiralamayı denedik ancak şu an çok zor görünüyor. Leicester City, oyuncunun Dünya Kupası'nda gösterdiği performanstan sonra kiralama tekliflerine yanaşmıyor" ifadelerini kullandı.Nijeryalı golcünün transferi için beklemeye devam edeceklerini vurgulayan Roman Babaev, "Leicester City, transfer penceresinin sonuna kadar satmaya çalışacaklardır. Biz de bekliyoruz" şeklinde konuştu.2016 yılında CSKA Moskova'dan 19.5 milyon Euro'ya transfer edilen Musa, 2018 Dünya Kupası'nda 2 gol atarak yıldızlaşmıştı.Galatasaray'dan sürpriz bir kaleci transferi geldi. Sarı-kırmızılılar, Sakaryaspor'dan Emircan Seçgin'i transfer etti.Galatasaray, 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sakaryaspor'da forma giyen 16 yaşındaki kaleci Emircan Seçgin'i transfer etti.Sakaryaspor'un yaptığı açıklamada, "Bu transfer için Sakaryaspor'umuz Galatasaray'dan 2 futbolcuyu bedelsiz alacak olup, profesyonel 10 karşılaşmaya çıkması halinde 150.000 TL ve sonra ki her transferinden %25 pay alacaktır. Bu açıklama bilgi kirliliğinin önüne geçmek için yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.Emircan Seçgin, 3 Nisan 2002 tarihinde dünyaya geldi. Sakaryaspor'un kalesini koruyan genç file bekçisi, Galatasaray ile anlaşma sağladı. Seçgin, 20 - 24 Ağustos 2017 tarihleri arasında İngiltere'de gerçekleşen Uluslararası Üçlü Turnuva mücadelelerinde U16 Milli Takımı'nda yer aldı. Bu turnuvada 2 maça çıkan 16 yaşındaki file bekçisi, kalesinde yalnızca 1 gol gördü.Fatih Terim, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaların ardından çıkan Ozan Tufan haberlerine teki gösterdi.Galatasaray Teknik Direktör Fatih Terim, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamaların ardından çıkan Ozan Tufan haberlerini değerlendirdi.Fatih Terim, "Bir takımın kendinde düşünmediği her oyuncuyu kastettim. Bazı magazin severler Ozan Tufan'a bağladı işi. Ama ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim" dedi.Sakarya'da oynanan hazırlık maçının ardından "3 büyükler birbirine futbolcu verebilmeli" diyen Fatih Terim'in bu sözleri üzerine bazı çevreler tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı istediğini iddia etmişti. Tunus'a giderken havalimanında DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Fatih Terim, "Benim söylediğimi iyi anlamak lazım. Derinliklerine iyi bakmak lazım. Yoksa işi magazin haline getirip, bazı arkadaşlarımız işi magazin haline getirdi. Ben derin bir şey söyledim. Yerli ve yabancı bütün oyuncuları kastettim. Bir takımın kendinde düşünmediği her oyuncuyu kastettim. Bazı magazin severler Ozan Tufan'a bağladı işi. Ama ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim" diye konuştu.Galatasaray'a döneceği iddia edilen Badou Ndiaye için Stoke City teknik direktörü Gary Rowett, flaş açıklamalarda bulundu ve futbolcuyu satma gibi düşüncelerinin olmadığını söyledi.Geçen sezon Premier Lig'den düşen ve yeni sezonda Championship'te oynayacak Stoke City'nin teknik direktörü Gary Rowett, Galatasaray'a döneceği iddia edilen Badou Ndiaye hakkında konuştu.Senegalli orta sahanın geleceği hakkında konuşan Rowett, ''Birçok iyi takım, Badou ile ilgileniyor. Ancak onun bizimle sözleşmesi devam ediyor. Finansal bir sıkıntımız yok, yani satmamıza da gerek yok. Bu aslında her oyuncum için geçerli. Benim işim oyuncuları kalması için ikna etmek ve sezonda beraber zevk almak olacak.'' sözlerini kullandı.Badou Ndiaye'yi takımda tutmak için her şeyi yapacağını belirten teknik adam, ''Ndiaye üst seviye bir oyuncu. Ayrılmasını istersem dünyanın en aptal teknik direktörü olurdum. Onu tutmayı çok istiyorum. Gerçekten harika bir karakteri var ve mükemmel bir oyuncu. Her ihtimale karşı gerçekçi olmalıyız. Eğer finansal olarak çok çok iyi bir teklif gelirse oturur konuşuruz. Son durumu 10-11 gün içinde belli olacak. Bizim isteğimiz takımda kalması.'' dedi.Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Babel ile anlaşamayan Flamengo, Galatasaray ile ismi anılan Vitinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.Brezilya temsilcisi Flamengo, Galatasaray'ın gündemindeki Vitinho'yu kadrosuna kattı.Flamengo'nun Vitinho için CSKA Moskova'ya 8 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi. Vitinho'nun, Brezilya ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzaladığı açıklandı.Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Ryan Babel için siyah-beyazlıların kapısını da çalan Flamengo, bu görüşmeden sonuç alamamıştı.24 yaşındaki Brezilyalı golcü geçtiğimiz sezon CSKA Moskova ile çıktığı 46 karşılaşmada 12 gol 9 asistlik performans sergileyerek transferin gözde ismi olmayı başarmıştı.Galatasaray'ın kiralık olarak Everton'dan kadrosuna kattığı Henry Onyekuru için Valencia'nın teklif yaptığı iddia edildi.Galatasaray'ın Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru için Nijerya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi.İspanya La Liga ekibi Valencia'nın Onyekuru'nun bonservisini almak istediği ve Galatasaray'da bir yıl kiralık oynamayı beklemeden hemen kadrosuna katmak istediği belirtildi.Valencia'nın öte yandan 21 yaşındaki futbolcuya 5 yıllık teklif edeceği iddia edildi.2017 yılında 8 milyon Euro bonservis karşılığında Everton'a transfer olan Nijeryalı futbolcu, bu sezon 800 bin Euro kiralama ücretiyle Galatasaray'a transfer olmuştu.AC Milan Genel Menajeri Leonardo, Galatasaray'ın kiralamak istediği Andre Silva ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.AC Milan'da genel menajer olarak göreve getirilen Leonardo, kırmızı-siyahlı takımdan ayrılması beklenen isimlerle ilgili konuştu.Leonardo, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede Galatasaray ile anılan Andre Silva hakkında da kısa bir açıklama yaptı.Nikola Kalinic ve Andre Silva'nın durumlarının sorulması üzerine Leonardo, ''Nikola Kalinic için görüşmeler sürüyor. Sadece Atletico Madrid değil, başka takımlar da var. Andre Silva'nın ise durumu biraz daha farklı. Çok genç bir oyuncu. İki taraf için de en iyisine karar vermemiz gerekiyor'' ifadelerini kullandı.AC Milan, geçtiğimiz sezon başında 38 milyon euro bonservis bedeline transfer ettiği genç Portekizli golcüyü kiralamaya sıcak bakıyor. Kırmızı-siyahlı ekip ile iyi ilişkliler içerisinde olan Galatasaray da, genç golcü için girişimlerini sürdürüyor.İki ekip görüşmelerini sürdürüken, Galatasaray'ın Silva için sabit ücretinin büyük kesimini ödemeyi kabul ettiği belirtildi. AC Milan ise kiralama bedeli istemezken, Silva'nın sabit ücretinin tamamının karşılanmasını talep etti.Roma'nın 20 milyon Euro teklif yaptığı dedikodularının ardından yakın çevresi ile düşüncelerini paylaşan Galatasaray'ın Uruguaylı eldiveni Muslera, "Ayrılmaya niyetim yok. Ancak beni istemezler ve git derlerse giderim" dediGalatasaray formasıyla 7 sezonda 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 11 kupa kaldıran ve kaptanlığa kadar yükselen Fernando Muslera, Galatasaray'da kalmak istiyor.Roma'dan gelen 20 milyon Euro'luk teklif iddialarının ardından satılıp satılmayacağı merak konusu olan Uruguaylı file bekçisi, yeniden güzel bir hava yakalamış olan kulübünde kalmaktan yanaİstanbul'daki yaşantısını bozmak istemeyen 'Nando', Galatasaray taraftarının kendisine olan sevgisinden de kopmak istemiyor.Bulduğu her fırsatta futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini hatta ömrünün sonuna kadar Sarı-Kırmızılı ekipte görev almak istediğini ifade eden Muslera'nın gelen tekliflerle ilgilenmediği ve yakın çevresine "Galatasaray benim her şeyim. Ayrılmaya niyetim yok. Ancak beni istemezler ve git derlerse giderim" dediği öğrenildi.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, stoper transferi bekliyor. Sarı-kırmızılılara güzel bir haber Bundesliga ekibinden geldi!Manchester City, Denayer konusunda ikna edilemeyince Höwedes'in kiralanması ciddi biçimde gündeme geldi. Schalke kabul ederse, başarılı savunmacı, Terim'in planları için doğru bir isim olacak.Galatasaray, yeniden kadrosuna katmak istediği Jason Denayer için Manchester City'i hala ikna edebilmiş değil. İngilizler, Denayer'i kampına götürerek transferin gerçekleşme süresini daha da ileriye attı. Fatih Terim ise stoper bölgesine kesinlikle takviye istiyor.Ve son günlerde Galatasaray'ın, Höwedes'i kiralamak için Schalke'ye teklif yapacağı yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Kariyerini Almanya dışında sürdürmek isteyen ve sadece stoper değil, sağ bek, sol bek olarak da görev alabilen Höwedes, Terim'in Galatasaray'ı için biçilmiş kaftan, en doğru isim olur.Ndiaye transferi hala bitmeyince Galatasaray'a İsveçli Pontus Wernbloom teklif edildi. CSKA Moskova'da oynayan oyuncunun 32 yaşında olması nedeniyle Fatih Terim'in transfere sıcak bakmadığı belirtiliyor.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sezon öncesi hazırlıkları sürerken, gençleri takımdan kesmedi tersine sayılarını artırdı. İsviçre kampında alt yapıdan 8 genç oyuncuya yer veren Terim, Tunus ile Atina'da oynanacak maçlar için belirlediği kadroda sayıyı 10'a çıkardı. Kampta "Gençlerle alakalı sürprizlerim olacak" diyen Terim, bu adımıyla A takımda bazı gençlere yer vereceğini de ortaya koymuş oldu.Galatasaray'ın yıldızlarına teklif gelmemesinin nedeni ortaya çıktı. Oyunculara ödenen ücretleri sebep gösteren idareciler, "Maicon'un maaşı diğerlerine göre düşük. Bu nedenle satılma olasılığı daha güçlü" yorumunda bulundu.Galatasaray transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda ama şampiyon takımın futbolcularına teklif gelmemesi hem şaşkınlık yaratıyor hem de kafa karıştırıyor.Sarı-kırmızılı yetkililere göre bunun nedeni futbolcuların yüksek maaşlı kontratları. Futbolcuların ücretlerinin yüksek olduğuna dikkat çeken yöneticiler, "Bu maaşları onlara verebilecek başka bir kulüp yok. Avrupa'dan zaten teklif almazlar. Çin piyasası kapalı. Arap ülkelerine de giderler mi? Zor" yorumunda bulundu.Futbolcuların alınırken ödenen bonservislerden ziyade maaşlarının yüksek olduğunun altını çizen idareciler, "Şu ortamda neden bizden futbolcu alsınlar ki? Futbolcular neden gitsin ki? Sadece Maicon'un maaşı diğerlerine göre düşük. Bu nedenle Maicon'un transfer olasılığı diğerlerine göre daha güçlü" ifadelerini kullandı.Galatasaray'da satılması durumunda diğer transferler için kaynak yaratması planlanan futbolcular içinde Brezilyalı stoperin 2.2 milyon euro garanti ücreti bulunuyor. Tecrübeli oyuncu diğer yüksek maaşlı isimlere göre daha az bir ücret alıyor. Cim-Bom'da Belhanda ve Gomis primler hariç 3 milyon 350 bin euro, Muslera 3 milyon 575 bin euro, Feghouli 3 milyon 850 bin euro kazanıyor. Bu isimler dışında sadece Garry Rodrigues'in maaşı Maicon'un altında. Teknik kadro ise Yeşil-Burun Adalı futbolcunun kesinlikle satışına karşı çıkıyor. Genç yıldızın 1 milyon 350 bin euroluk ücretine de zam geleceği bildirildi.