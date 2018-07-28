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Club Africain - Galatasaray! Son gelişmeler...

Galatasaray, hazırlık maçlarına Club Africain mücadelesiyle devam ediyor. İşte Club Africain-Galatasaray maçından son gelişmeler...

Kaynak: Sporx.com
Club Africain - Galatasaray! Son gelişmeler...
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28 Temmuz 2018 09:40
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçları da maçları yapmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu kapsamda Tunus ekibi Club Africain ile karşı karşıya gelecek.

Tunus'ta oynanacak mücadele TSİ 22.00'de Rades Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadele şifresiz olarak GSTV ve Spor Smart'tan canlı izlenebilecek.

Bu maçın ardından Yunanistan'a geçecek Aslan, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan temsilcisi AEK ile özel maçta karşılaşacak. Karşılaşma Smart Sports ekranlarından yayınlanacak.

KAFİLEDE 3 SAKAT OYUNCU YER ALMADI

Galatasaray, Club Africain ile bugün oynayacağı hazırlık maçı için Tunus'a gitti. Sarı-kırmızılı kafilede sakatlığı süren Eren Derdiyok, Mariano ile Tolga Ciğerci yer almadı. Teknik direktör Fatih Terim ayrıca altyapıdan 10 oyuncuya şans verdi.

Galatasaray'ın hazırlık maçları performansı

İsviçre'de kamp yapan Galatasaray burada 3 hazırlık maçı oynadı. İlk hazırlık maçında İsviçre Challenge Lig ekiplerinden Wil 1900 ile karşılaşan takım sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İkinci maçında Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven ile mücadele eden Sarı-Kırmızılılar sahadan 3-1 yenik ayrıldı. Galatasaray İspanya Primera ekiplerinden Valencia'ya 2-1 mağlup oldu.

Son hazırlık maçında ise Sakaryaspor'la karşılaşan Fatih Terim'in öğrencileri maçı 3-0 kazandı.

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