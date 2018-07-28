Club Africain Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray Club Africain hangi kanalda?

Club Africain ile Galatasaray'ın karşılaşacağı hazırlık maçı şifresiz olarak mı yayınlanacak? Peki Club Africain-Galatasaray maçı hangi kanaldan izlenebilecek? İşte detaylar...

28 Temmuz 2018 04:23
Club Africain Galatasaray maçı saat kaçta? Galatasaray Club Africain hangi kanalda?
Galatasaray ile B36 Torshavn, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Bugün oynanacak mücadele hangi kanaldan yayınlanacak? İşte Club Africain-Galatasaray maçı öncesi tüm gelişmeler ve detaylar...

CLUB AFRICIAIN-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | Yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Hazırlık maçında oynanacak Club Africain-Galatasaray maçı naklen yayınlanacak.

28 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak maç GS TV'den yayınlanacak.

Club Africain-Galatasaray maçı 28 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00'den itibaren başlayacak.

CLUB AFRICAIN-GALATSARAY MAÇI CANLI BURADA, TIKLAYIN...


İşte Galatasaray'ın resmi sitesinden hazırlık maçı için yaptığı duyuru
2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında 4 hazırlık maçı gerçekleştiren Galatasaray, 28 Temmuz Cumartesi günü Tunus'un Club Africain takımıyla karşı karşıya gelecek. Club Africain'ın maçlarını oynadığı 60 bin kişi kapasiteli Rades Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Mücadele Galatasaray Televizyonu, galatasaray.com ve resmi Youtube kanalımızdan canlı yayınla ekrana gelecek.

Takımımız yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında İsviçre temsilcisi FC Wil'i Eren Derdiyok'un golüyle 1-0 ve TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Sakaryaspor'u Muğdat, Belhanda ve Sinan'ın golleriyle 3-0 mağlup ederken Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a 3-1 ve İspanya temsilcisi Valencia'ya 2-1 kaybetti. PSV maçında takımımızın tek golü Martin Linnes'ten, Valencia mücadelesinde ise yeni transferimiz Henry Onyekuru'dan geldi.

Geçtiğimiz sezon Tunus Ligue 1 Pro'yu üçüncü sırada tamamlayan Club Africain'ın tarihinde 13 Tunus Ligi birinciliği, 13 Tunus Kupası şampiyonluğu ve 1 CAF Şampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor. Kadrosunda Balbouli, Mokhtar Belkhiter, Ahmed Khalil, Ghazi Ayadi gibi milli futbolcuları bulunan Club Africain'ı Belçikalı Teknik Direktör José Riga çalıştırıyor.

Tunus'ta Club African ile bir hazırlık maçı oynayacak Galatasaray, bu mücadeledeyle kasasını da dolduracak.

Galatasaray'ın Club Afircan ile oynayacağı maçın kulüübn kasasına yaklaşık 140 bin euro girecek.

Sarı-kırmızılı takım 28 Temmuz Cumartesi günü Rades kentinde Club Africain'e konuk olacak.

Rades Olimpiyat Stadı'nda yapılacak Club Africain - Galatasaray maçı TSİ 22.00'de başlayacak.

Galatasaray takımı, Club Africain karşılaşmasının ardından ise Yunanistan'a geçecek. Sarı-kırmızılı takım, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan ekibi AEK ile özel maçta karşılaşacak.

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