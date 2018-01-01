Cloud9 yoksa Liquid var!
IEM Katowice çeyrek finalinde Liquid, NiP'yi 2-1 ile geçti.
IEM Katowice 2018'de yarı final eşleşmeleri Liquid - NiP maçının ardından belirlendi. Fnatic ve Astralis'in grup liderliği sayesinde doğrudan yarı finale çıktığı 500.000$ ödül havuzlu turnuvada bu aşamaya geçen üçüncü takım FaZe - Cloud9 maçının galibi olacaktı. Bu maçta FaZe, Cloud9'ı 2-1 ile yenip yarı finalde Astralis'e rakip oldu. Bir diğer çeyrek final mücadelesi ise Liquid ve NiP takımlarını karşı karşıya getirdi.
İsveç temsilcisi NiP, kendi seçimleri Overpass'e T tarafında, 4-0'lık seri yakalayarak başladı. Kuzey Amerika'nın turnuvadaki son takımı Liquid beşinci rauntta tabelaya adını yazdırdı ve oyuna ortak oldu. Karşılıklı rauntlarla birlikte on birinci raunt sonunda skor 6-5 NiP lehineydi. 22 yaşındaki NiP oyuncusu William "draken" Sundin, aldığı üç kill ile Liquid'in beraberliği yakalamasına izin vermedi. 7-5'ten sonra NiP aldığı rauntlar ile ilk yarıyı 10-5'lik kısmen rahat bir üstünlükle tamamladı. Ancak Liquid T tarafına geçtikten sonra maça hakim oldu. İkinci yarıda oynanan ilk sekiz raundun altısı Kuzey Amerika takımının lehine sonuçlandı ve fark 12-11'e bir raunda kadar indi. Sonraki raundu NiP'nin kazanması Russel "Twistzz" Van Dunken ve takımının hızını kesmeye yeterli olmayınca ilk harita 16-13 ile Liquid'in oldu.
İkinci harita Mirage'a iyi başlayan taraf yine İsveçlilerdi. Pistol raunt galibiyeti sayesinde skoru 3-0'a getiren NiP, Nick "nitr0" Cannella'nın üç fragiyle ilk raundunu kaybetse de ilk yarının geri kalanında oyunun mutlak hakimiydi. Özellikle draken ve Fredrik "REZ" Sterner'in etkileyici performansları ninjalara devre arasında 12-3'lük rahat üstünlüğü verdi. Fakat Liquid tıpkı Overpass'teki gibi ikinci yarıda vites yükseltti. Etkileyici CT performansı Kuzey Amerika temsilcisine üst üste rauntlar kazandırırken fark da git gide eriyordu. Kanadalı genç yıldız Twistzz'in yirmi dördüncü rauntta aldığı üç kill sonucu skor 12-12'ye geldi. Sonraki iki raunt takas edilince 13-13'te tekrar eşitlik sağlandı. Ancak NiP'nin, özellikle de draken'in daha söyleyecek çok şeyi vardı. NiP'nin AWP oyuncusu aldığı üç frag sonucu takımını tekrar liderliğe oturttu. Bu noktadan sonra NiP hata yapmadı ve rakibinin harita seçimini Overpass'taki skorun aynısıyla, 16-13 ile, kazandı.
Maçın son haritası Inferno, Liquid'in T olarak pistol raundunu kazanmasıyla başladı. Ancak ikinci rauntta NiP'nin dört oyunculu B kumarı tuttu ve İsveç takımı sağlam savunma sonucu ekonomik avantajı ele geçirdi. Fakat bu onlara rahat bir fark yaratmak için yeterli olmadı. Liquid karşı koyarak 3-3'te tekrar beraberliği sağladı. Yedinci rauntta NiP'nin en yeni üyesi yıldızlaştı; Dennis "dennis" Edman A savunmasında aldığı ACE ile takımını 4-3'te tekrar öne geçirdi. Aradan bir raunt geçmişti ki tecrübeli oyuncu tekrar sahne aldı. Dennis, bu kez dört frag ile takımına raundu hediye etti. NiP ilk yarıyı rahat bir liderlikle bitirmenin hesaplarını yaparken, Liquid'in toparlanmak için bu kez ikinci yarıyı beklemeye niyeti yoktu. Twistzz'in takımı ilk yarının sonlarında üst seviye Counter-Strike oynadı ve devre arasına bir raunt farkla önde girmeyi başardı. Liquid ideal oyunun bulduktan sonra bunu CT tarafında da devam ettirdi. İkinci yarıda NiP'ye şans vermeyen Kuzey Amerikalılar, etkileyici bir şekilde raunt üstüne raunt kazanarak haritadan 16-9'luk zaferle ayrıldı. 2-1'lik seri sonucu Liquid'i çeyrek finalde bir başka İsveç takımı fnatic'in rakibi yaparken NiP'yi turnuva dışına itti.
Yazar: Ali "Maxxie" Or - @MaxxieCSGO
İsveç temsilcisi NiP, kendi seçimleri Overpass'e T tarafında, 4-0'lık seri yakalayarak başladı. Kuzey Amerika'nın turnuvadaki son takımı Liquid beşinci rauntta tabelaya adını yazdırdı ve oyuna ortak oldu. Karşılıklı rauntlarla birlikte on birinci raunt sonunda skor 6-5 NiP lehineydi. 22 yaşındaki NiP oyuncusu William "draken" Sundin, aldığı üç kill ile Liquid'in beraberliği yakalamasına izin vermedi. 7-5'ten sonra NiP aldığı rauntlar ile ilk yarıyı 10-5'lik kısmen rahat bir üstünlükle tamamladı. Ancak Liquid T tarafına geçtikten sonra maça hakim oldu. İkinci yarıda oynanan ilk sekiz raundun altısı Kuzey Amerika takımının lehine sonuçlandı ve fark 12-11'e bir raunda kadar indi. Sonraki raundu NiP'nin kazanması Russel "Twistzz" Van Dunken ve takımının hızını kesmeye yeterli olmayınca ilk harita 16-13 ile Liquid'in oldu.
İkinci harita Mirage'a iyi başlayan taraf yine İsveçlilerdi. Pistol raunt galibiyeti sayesinde skoru 3-0'a getiren NiP, Nick "nitr0" Cannella'nın üç fragiyle ilk raundunu kaybetse de ilk yarının geri kalanında oyunun mutlak hakimiydi. Özellikle draken ve Fredrik "REZ" Sterner'in etkileyici performansları ninjalara devre arasında 12-3'lük rahat üstünlüğü verdi. Fakat Liquid tıpkı Overpass'teki gibi ikinci yarıda vites yükseltti. Etkileyici CT performansı Kuzey Amerika temsilcisine üst üste rauntlar kazandırırken fark da git gide eriyordu. Kanadalı genç yıldız Twistzz'in yirmi dördüncü rauntta aldığı üç kill sonucu skor 12-12'ye geldi. Sonraki iki raunt takas edilince 13-13'te tekrar eşitlik sağlandı. Ancak NiP'nin, özellikle de draken'in daha söyleyecek çok şeyi vardı. NiP'nin AWP oyuncusu aldığı üç frag sonucu takımını tekrar liderliğe oturttu. Bu noktadan sonra NiP hata yapmadı ve rakibinin harita seçimini Overpass'taki skorun aynısıyla, 16-13 ile, kazandı.
Maçın son haritası Inferno, Liquid'in T olarak pistol raundunu kazanmasıyla başladı. Ancak ikinci rauntta NiP'nin dört oyunculu B kumarı tuttu ve İsveç takımı sağlam savunma sonucu ekonomik avantajı ele geçirdi. Fakat bu onlara rahat bir fark yaratmak için yeterli olmadı. Liquid karşı koyarak 3-3'te tekrar beraberliği sağladı. Yedinci rauntta NiP'nin en yeni üyesi yıldızlaştı; Dennis "dennis" Edman A savunmasında aldığı ACE ile takımını 4-3'te tekrar öne geçirdi. Aradan bir raunt geçmişti ki tecrübeli oyuncu tekrar sahne aldı. Dennis, bu kez dört frag ile takımına raundu hediye etti. NiP ilk yarıyı rahat bir liderlikle bitirmenin hesaplarını yaparken, Liquid'in toparlanmak için bu kez ikinci yarıyı beklemeye niyeti yoktu. Twistzz'in takımı ilk yarının sonlarında üst seviye Counter-Strike oynadı ve devre arasına bir raunt farkla önde girmeyi başardı. Liquid ideal oyunun bulduktan sonra bunu CT tarafında da devam ettirdi. İkinci yarıda NiP'ye şans vermeyen Kuzey Amerikalılar, etkileyici bir şekilde raunt üstüne raunt kazanarak haritadan 16-9'luk zaferle ayrıldı. 2-1'lik seri sonucu Liquid'i çeyrek finalde bir başka İsveç takımı fnatic'in rakibi yaparken NiP'yi turnuva dışına itti.
Yazar: Ali "Maxxie" Or - @MaxxieCSGO
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