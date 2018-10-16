Cloud9, 50 milyon dolarlık fon yatırımı aldı!

Başlarda, Jack'in emekli bir avukat olan babası oğlunun evini ziyaret ettiğinde yerde gömlekler, kazaklar ve hoodiesler olduğunu gördü. Bu kurucu karı-koca ekibi tüm paketleri elle doldurarak ve paketleri hayranlarına göndererek zamanlarını harcıyorlardı. Bunun üzerine emekli baba da işin içine girmek ve yardım etmek istedi ve hatta şirketin ilk hukuk danışmanı olarak görev yapmaya başladı.Cloud9'ın aynı zamanda CEO'su olan Jack,diyor.Bu aile şirketi, yani Cloud9, geçtiğimiz Pazartesi günü B tipi fonlamada tam 50 milyon dolar fon alarak bu yılki en büyük kazançlarından birini yaşadı. (B tipi fon, bir yatırım fon çeşididir.) Valor Equity Partners yatırım şirketi tarafından yönetilen fon ile aynı zamanda kurucusu ve yönetici ortağı olan Antonio Gracias da Cloud9'ın yönetim kuruluna katıldı. Diğer yatırımcılar arasında ise TrueBridge Capital Partners, Reimagined Ventures ve Glassdoor kurucusu Robert Hohman bulunuyor.Bu hisse senedi ve fon akışı, Cloud9'ın 2019'da bazı önemli adımlar atmasını sağlayacak. Nielsen'e göre, Cloud9, en güçlü gelir araçlarından birini sergilemeye yardımcı olan ABD ve Birleşik Krallık'ta en geniş erişime sahip olacak. 35 kişilik bir operasyonel katılımıyla, Jack & Paulie Etienne ekibi daha sağlam hale getirmek ve ekibin perakende ayağını güçlendirmek için bir ekip kurmayı umuyor.Ve Kuzey Amerikalı diğer espor şirketleri Team Liquid ve Team SoloMid gibi, Cloud9 da Los Angeles'taki faaliyetleri için 20.000 ila 30.000 metrekarelik bir antrenman tesisi ve merkezi için planlara başladı. Yöneticileri, spor psikoloklarını, fizyoterapisti ve şef kadrosunu burada bir araya toplarken bir yandan dafarklı ekipleri de tesiste çalıştıracak. Şüphesiz 2019'un sonunda bitecek olsa da, Etienne gelecek yılki etkinliklerin ve liglerin başlangıcına yetişmeyi ve başlangıcı yapmayı umuyor.Bu tesis sadece rekabetçi performansı geliştirmek için değil, aynı zamanda şirketi geleceğe odaklanmak ve gençlik desteklerini kolaylaştırmak için bire bir olacak. Birçok oyuncu yalnız eğitir ve takım ortamında deneyimsizdir. Birçok oyuncu genellikle tek başına çalışır ve takım deneyimi yoktur. Cloud9'un başkanı Dan Fiden'ın da dediği gibi şirket bu bu konularda daha iyi çalışmak için bu alanlar Genç Ligleri'ne benzetilecek.diye ekliyor.Bu şirket yani Cloud9, Forbes'in bu yılkilistesini oluşturan CEO'su için bir sembol niteliğindeki, ileriye dönük bir plan. Cloud9 geçen yılarayan Founders Fund'un liderliğindeki 20 milyon dolarlık bir A Serisi fonlama turunu kapatmıştı.Cloud9'a yatırım yapan Founders Fund partneri Brian Singerman,diyor.Cloud9, 2018'de bir Counter-Strike: Global Offensive Major turnuvasında ilk onur ödülü kazanan ilk Kuzey Amerika takımı oldu. ELEAGUE Major: Boston 2018 turnuvasında efsane bir şampiyonluk kazanan Cloud9, aynı zamanda Twitch'te tek bir kanalın rekorunu 1,1 milyon eşzamanlı izleyiciyle bir zirveye taşıdı.Temmuz ayında, Overwatch Ligi'nin açılış sezonu Brooklyn Barclays Center'da düzenlenen büyük final ile sona erdi ve Cloud9'ın sahibi olduğu London Spitfire, Comcast destekli Philadelphia Fusion'u yenerek ilk şampiyon olmayı başardı.Rainbow Six Siege'de ise yeni aktörlerden biri olan Cloud9, Eylül ayında DreamHack Montreal 2018'e kazanma şansı az olarak girse de Rogue takımına karşı zafere doğru efsane bir yol katetti.Diğer taraftan özellikle genç oyuncuların gelişimine odaklanan League of Legends takımı şu anda devam Dünya Şampiyonası'na 3 çaylak oyuncu ile katıldı. Şirketin CEO'su ise gelecek yıl için planlanan tüm yeni inisiyatiflerine başlamak için sabırsızlanıyor.