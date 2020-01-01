Clippers'ın hedefinde, Kenny Atkinson var

Eski Brooklyn Nets koçu Kenny Atkinson'ın, LA Clippers'ın koçluk kadrosuna katılmak adına "güçlü bir aday" olarak ortaya çıktığı bildirildi.



Tyronn Lue, ekibin Doc Rivers ile yollarını ayırma kararından sonra Clippers'ın yeni başantrenörü seçilmişti.



New York Times'tan Marc Stein'a göre, Lue kendi kadrosunu toplamak istiyor ve Atkinson, Clippers'a asistan olarak katılabilecek koçlardan biri.



Atkinson, bu yaz birkaç boş koçluk pozisyonu için adaydı ve Chicago Bulls'un, Billy Donovan gelmeden önce kendisi ile imza atmayı büyük oranda düşündükleri ifade edilmişti.



Atkinson, geçtiğimiz yaz Kyrie Irving ve Kevin Durant'ı organizasyona getiren Brooklyn'in takım kültürünü şekillendirmede büyük rol oynamıştı.



Brooklyn'e gelişinden önce Atkinson, Atlanta Hawks'ta koç Mike Budenholzer'in baş asistanıydı.



